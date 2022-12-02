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Рюдигер считает, что Германия была слишком хороша

вчера, 17:04

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о вылете своей команды с чемпионата мира в Катаре.

Мы вернулись к исходной точке. К сожалению, это суровая реальность.

В нашей команде содержится много таланта. Это хорошо, но есть и другие вещи, из которых должен состоять успех.

Некая жадность к победам, что-то грязное – вот чего нам не хватило. Мы слишком хорошая команда.

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 20:00
Очень плохая команда. Счёт на табло говорит обо всём, с ним не возможно спорить, и не возможно его опровергнуть. Эта команда очень плохо играет в футбол. Nach hause, недотёпы!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 17:26
Нужно дровосеков и марафонцев взять как было в сборной образца 80-90-х годов )
karnager
karnager ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 17:25
ага, даже Нойер как-то по-другому стал прыгать за мячом . Опыт он такой. Как говорится, один раз не…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:20
Радужные флаги- ваша главная грязь.
В Катаре это не приветствуется.
Бельгия не даст соврать...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:19, ред.
Германия:
2014 ЧМ золото;
2016 ЧЕ бронза;
2018 ЧМ позорный вылет с последнего места в группе;
2020 (2021) ЧЕ вышли в последние минуты из группы благодаря голу в конце матча с венграми, сыграли вничью, но сразу вылетели в 1/8 финала;
2022 ЧМ ещё одно бесславное и можно сказать позорное пребывание на чемпионате мира.

Для немецкой сборной в последние годы результат не главное... главное поддержать ЛГБТ движение!
Ну возвращайтесь домой, они вас утешат у себя на груди...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 17:17
Действительно, талантов у вас много. Вот у тебя, Антонио, например, талант клоуна пропадает.
И не надо прибедняться, грязи у вас в команде достаточно - видимо акция с закрытыми ртами была для того, чтобы хоть на время игры вокруг себя ничего не испачкать.
Boricku
Boricku
вчера в 17:08
Надо было на коленки становться и подвязки ванлав подвязывать, тогда бы из группы вышли, рад и за бельгию
alexamit
alexamit
вчера в 17:08
Слишком хороша для того, чтобы 79аться в очередной раз
d1metras
d1metras
вчера в 17:07
а мне показалось некогда мощная сборная была слишком женоподобной и мягкой..
Евгений 76
Евгений 76
вчера в 17:06
Сербы
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