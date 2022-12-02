Рюдигер считает, что Германия была слишком хороша

Защитник сборной Германии высказался о вылете своей команды с чемпионата мира в Катаре.

Мы вернулись к исходной точке. К сожалению, это суровая реальность.

В нашей команде содержится много таланта. Это хорошо, но есть и другие вещи, из которых должен состоять успех.

Некая жадность к победам, что-то грязное – вот чего нам не хватило. Мы слишком хорошая команда.