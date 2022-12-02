Рюдигер считает, что Германия была слишком хороша

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о вылете своей команды с чемпионата мира в Катаре.
Мы вернулись к исходной точке. К сожалению, это суровая реальность.
В нашей команде содержится много таланта. Это хорошо, но есть и другие вещи, из которых должен состоять успех.
Некая жадность к победам, что-то грязное – вот чего нам не хватило. Мы слишком хорошая команда.
В Катаре это не приветствуется.
Бельгия не даст соврать...
В Катаре это не приветствуется.
Бельгия не даст соврать...
2014 ЧМ золото;
2016 ЧЕ бронза;
2018 ЧМ позорный вылет с последнего места в группе;
2020 (2021) ЧЕ вышли в последние минуты из группы благодаря голу в конце матча с венграми, сыграли вничью, но сразу вылетели в 1/8 финала;
2022 ЧМ ещё одно бесславное и можно сказать позорное пребывание на чемпионате мира.
Для немецкой сборной в последние годы результат не главное... главное поддержать ЛГБТ движение!
Ну возвращайтесь домой, они вас утешат у себя на груди...
2014 ЧМ золото;
2016 ЧЕ бронза;
2018 ЧМ позорный вылет с последнего места в группе;
2020 (2021) ЧЕ вышли в последние минуты из группы благодаря голу в конце матча с венграми, сыграли вничью, но сразу вылетели в 1/8 финала;
2022 ЧМ ещё одно бесславное и можно сказать позорное пребывание на чемпионате мира.
Для немецкой сборной в последние годы результат не главное... главное поддержать ЛГБТ движение!
Ну возвращайтесь домой, они вас утешат у себя на груди...
И не надо прибедняться, грязи у вас в команде достаточно - видимо акция с закрытыми ртами была для того, чтобы хоть на время игры вокруг себя ничего не испачкать.
И не надо прибедняться, грязи у вас в команде достаточно - видимо акция с закрытыми ртами была для того, чтобы хоть на время игры вокруг себя ничего не испачкать.