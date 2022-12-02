Рианчо: «Сборная Испании чем-то напоминает сборную России»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал поражение сборной Испании от сборной Японии на чемпионате мира.

Это был плохой матч сборной Испании. Команда Луиса Энрике была на грани вылета. Чем-то испанцы напоминают сборную России: могут разгромить соперника, сыграть в качественный футбол с фаворитом и неожиданно проиграть аутсайдеру. Благо, мы, испанцы, такие же фартовые, как и русские.

Команда Луиса Энрике способна на многое. Надеюсь, футболисты исправят свои ошибки и выйдут более заряженными и замотивированными на матч 1/8 против Марокко.