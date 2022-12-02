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Рианчо: «Сборная Испании чем-то напоминает сборную России»

сегодня, 13:26
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония2 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение сборной Испании от сборной Японии на чемпионате мира.

Это был плохой матч сборной Испании. Команда Луиса Энрике была на грани вылета. Чем-то испанцы напоминают сборную России: могут разгромить соперника, сыграть в качественный футбол с фаворитом и неожиданно проиграть аутсайдеру. Благо, мы, испанцы, такие же фартовые, как и русские.

Команда Луиса Энрике способна на многое. Надеюсь, футболисты исправят свои ошибки и выйдут более заряженными и замотивированными на матч 1/8 против Марокко.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 15:14
Ну нет, нет и нет...Россия и Испания, нет.
7rcajrad6u5h
7rcajrad6u5h ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 14:09
В полне согласен с Вами!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:57
Нынешние сборные и правда похожи - при появлении трудностей паникуют.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:56
Он льстит сб.России).
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:56
Красавцы самураи.... Испанцы никакущие
Futurista
Futurista
сегодня в 13:49
Тем что есть тренер и 11 человек на поле...
LOpp
LOpp
сегодня в 13:38
Проиграть в последнем матче группового этапа этим Испания напоминает Россию
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:36
У Рианчо с юмором всё нормально. )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:36
Довольно лесное не чем не обоснованное сравнение по крайней мере на сегодняшний момент!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:35
Очень жаль что Коста-Рика не победила немцев.
Гость
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