Президент Ла Лиги: «„Реал“ и „Барселона“ обанкротят внутренние чемпионаты»

Президент Ла Лиги предупредил «Реал» и «Барселону», что они обанкротят внутренние чемпионаты и самих себя, если будут настаивать на создании европейской Суперлиги.

В среднесрочной перспективе они проиграют. Да, они будут зарабатывать больше, но внутренние чемпионаты, при этом, будут терять доходы.

Их схема может работать в течение первых двух-трех лет. Права на показ будут стоить дорого только в этот период, но после третьего или четвертого сезона стоимость существенно упадет. В тот момент они это поймут, но мы уже станем банкротами.