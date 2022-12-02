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Президент Ла Лиги: «„Реал“ и „Барселона“ обанкротят внутренние чемпионаты»

вчера, 18:28

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предупредил «Реал» и «Барселону», что они обанкротят внутренние чемпионаты и самих себя, если будут настаивать на создании европейской Суперлиги.

В среднесрочной перспективе они проиграют. Да, они будут зарабатывать больше, но внутренние чемпионаты, при этом, будут терять доходы.

Их схема может работать в течение первых двух-трех лет. Права на показ будут стоить дорого только в этот период, но после третьего или четвертого сезона стоимость существенно упадет. В тот момент они это поймут, но мы уже станем банкротами.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:31
Тем кому осталось играть всего два-три года хочется срубить побольше за это время, а что будет с Ла-лигой после - глубоко наплевать
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 18:34
А почему так спокойно говорит об этом?
Гость
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