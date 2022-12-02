Мюллер: «Вылет сборной Германии — абсолютная катастрофа»

Футболист сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022.
Это абсолютная катастрофа. Нам невероятно горько, потому что нашей победы хватило бы, если бы Испания не проиграла Японии. Это чувство бессилия.
Футболист сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022.
Это абсолютная катастрофа. Нам невероятно горько, потому что нашей победы хватило бы, если бы Испания не проиграла Японии. Это чувство бессилия.
Ну а так что, Томас крут, но он не центр нап и ставить туда его было заведомо плохой идеей. Удивительно, что прекрасно знающий это Флик, так провалился. Нужно делать, как Томас играл с Левандовски в Баварии. Здесь можно его под того же Фюлькруга поставить. А так да, и на этот раз Томас ничем не отметился на ЧМ. Его позиция и хорошее здоровье всё же располагают к тому, чтобы карьеру он закончил на родине на ЧЕ через полтора года...
Пи.Си. В футбол играют все , и все выигрывают у Германии....
Ну а так что, Томас крут, но он не центр нап и ставить туда его было заведомо плохой идеей. Удивительно, что прекрасно знающий это Флик, так провалился. Нужно делать, как Томас играл с Левандовски в Баварии. Здесь можно его под того же Фюлькруга поставить. А так да, и на этот раз Томас ничем не отметился на ЧМ. Его позиция и хорошее здоровье всё же располагают к тому, чтобы карьеру он закончил на родине на ЧЕ через полтора года...
Пи.Си. В футбол играют все , и все выигрывают у Германии....