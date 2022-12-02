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Мюллер: «Вылет сборной Германии — абсолютная катастрофа»

вчера, 17:56

Футболист сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022.

Это абсолютная катастрофа. Нам невероятно горько, потому что нашей победы хватило бы, если бы Испания не проиграла Японии. Это чувство бессилия.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 23:58
Пусть послужит уроком! Ибо о футболе нужно было думать а не о ЛГБТ повестке! Депутаты недоделанные мля...
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:18
Да какая же катастрофа, всё отлично. На радужном самолёте прилетели, рты ладошками прикрыли (сосать на поле не разрешают?) - что еще надо для полного щастья?
А в футбол про76и - ну и хрен с ним, не до этой фигни когда права катарских 47ов под угрозой.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 19:01
Это плата за матч против Японии
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
Занялись не тем, чем надо и забыли о футболе. А теперь, ох и ах и как же так А вот так, о футболе надо думать.
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Мюллер вообще ничем не запомнился на ЧМ. Ощущение было, что ему не 33, а все 40... после 2014 мне казалось он побьет рекорд Клозе по голам на ЧМ. Но последних два мундиаля он отбегал вхолостую...

Ну а так что, Томас крут, но он не центр нап и ставить туда его было заведомо плохой идеей. Удивительно, что прекрасно знающий это Флик, так провалился. Нужно делать, как Томас играл с Левандовски в Баварии. Здесь можно его под того же Фюлькруга поставить. А так да, и на этот раз Томас ничем не отметился на ЧМ. Его позиция и хорошее здоровье всё же располагают к тому, чтобы карьеру он закончил на родине на ЧЕ через полтора года...

Пи.Си. В футбол играют все , и все выигрывают у Германии....
ДСА
ДСА
вчера в 18:01
Сосредоточились на ЛГБТ пропаганде и получили под дых от дисциплинированных японцев.
Capral
Capral
вчера в 17:59
От себя добавлю- присутствие в сб.ФРГ самого Мюллера- тоже катастрофа.
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