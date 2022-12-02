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Германия впервые в истории не смогла выйти в плей-офф на двух ЧМ подряд

сегодня, 00:48
Коста-РикаЛоготип футбольный клуб Коста-Рика2 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Германии одержала победу над Коста-Рикой в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (4:2).

Немцы заняли 3-е место в группе E и не вышли в плей-офф турнира. Германия уже второй чемпионат мира подряд не может преодолеть групповой этап. Такое случилось впервые. Чемпионы мира 2014 года заняли последнее место на ЧМ-2018 в России.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:42
Мы живем лучше чем работаем. Да и все для жизни у нас есть. Тебя просто жаба душит.
halfbeek
halfbeek
сегодня в 06:41
Я рад. Вылетели из чемпионата, а теперь на выход из ФИФА. Раз уж правила организации не позволяют вам играть не прикрывая рты руками. Создавайте свою лигу любителей ЛГБТ. Вот Дания и Норвегия туда просятся. Будьте хоть тут мужиками.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:31
Молодцы испанцы! Всё сделали как надо!
Найманчик
Найманчик
сегодня в 06:26
Так и надо этим поддержателем за.ниприводных!
Vadik
Vadik
сегодня в 06:13
Меньше надо было заниматься защитой ЛГБТ и устраивать всякие PR-акции, а больше думать о футболе. Заслуженно домой поедут!
ABir
ABir
сегодня в 06:08
Немцы заслуженно поплатились за свою самоуверенность, а Испанцы не захотели помогать им в матче с Японией.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:50
Рад за фрицев, это начало начал.
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 04:56
Я в первом тайме почувствовал, что вылетят. Было дежавю, играли как с Кореей 4 года назад. Каждый тянул одеяло на себя. Это говорит об эмоциях.
Раньше немцы были более хладнокровные, с инстинктом убийцы. Сейчас эмоции берут верх
adekvat
adekvat ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 04:46
Не те места прикрывали по этому и вылители.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:44
По делам немцам, не рты надо было закрывать и думать о всякой ерунду, а играть в футбол. Домооооооой.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 03:07, ред.
У Германии щас просто сложный период, от нормальной сборной пришли к ЛГБТштной и БЛМ. Поэтому такая дичь.
Их тоже можно понять.
Хотя.. не, не можно.
Адольф перевернулся увидев свое такое поколение
minamata
minamata
сегодня в 02:07
Каждая система иногда дает сбой. Если это случилось со сборной Германии, то это связано с рядом причин. Первой причиной можно считать длительное пребывание Йоахима Лёва во главе сборной Германии. Так сборная Германии не смогла развиваться.

То́мас Мю́ллер зачем только сейчас решил закончить карьеру в сборной? Ну хорошо, а Марио Гётце что делал в этой сборной? В Бундеслиге нет талантов что ли? И им больше не нужен новый вратарь, если есть Нойер, то все топ? Сколько пропустили в группе?

Нужны свежие идеи. Вот в сборной Бельгии такая же ситуация: Мартинес только что ушел, а должен был еще до этого чемпионата мира... Золотое поколение, а тренер не тянет, это просто какая-то драма!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:36, ред.
Зачем сравнивать уровень жизни с Германией, если у нас её (жизни), как таковой, вообще нет ? Мы сейчас существуем вне законов мироздания, потому что с нами можно делать всё что угодно. Это, кстати, и происходит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:31
Россия не в составе ЕС и сравни уровень жизни немцев в Германии и россиян,разница есть?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:07, ред.
За что боролись, на то и напоролись
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:05
Да уж
Немцы удивили с плохой стороны.
Но как говорится, в жизни все бывает в первый раз.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:01, ред.
))) Говорили англичане глупым немцам: " Болваны! Выходите из Евросоюза! Так и будете всю жизнь кормить болгар, греков , венгров, румын и прочую шелупонь за не за хрен!"
Вот вам и результат... Теперь бардак тамошний и до футбола докатился.

P.S. За игру с Японией всех немцев - расстрелять... сразу в аэропорту по факту прилёта! Флика - первого, м...ть его за ногу!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:49
Теперь это немецкая телега.
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