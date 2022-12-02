Германия впервые в истории не смогла выйти в плей-офф на двух ЧМ подряд

Сборная Германии одержала победу над Коста-Рикой в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 (4:2).
Немцы заняли 3-е место в группе E и не вышли в плей-офф турнира. Германия уже второй чемпионат мира подряд не может преодолеть групповой этап. Такое случилось впервые. Чемпионы мира 2014 года заняли последнее место на ЧМ-2018 в России.
То́мас Мю́ллер зачем только сейчас решил закончить карьеру в сборной? Ну хорошо, а Марио Гётце что делал в этой сборной? В Бундеслиге нет талантов что ли? И им больше не нужен новый вратарь, если есть Нойер, то все топ? Сколько пропустили в группе?
Нужны свежие идеи. Вот в сборной Бельгии такая же ситуация: Мартинес только что ушел, а должен был еще до этого чемпионата мира... Золотое поколение, а тренер не тянет, это просто какая-то драма!
То́мас Мю́ллер зачем только сейчас решил закончить карьеру в сборной? Ну хорошо, а Марио Гётце что делал в этой сборной? В Бундеслиге нет талантов что ли? И им больше не нужен новый вратарь, если есть Нойер, то все топ? Сколько пропустили в группе?
Нужны свежие идеи. Вот в сборной Бельгии такая же ситуация: Мартинес только что ушел, а должен был еще до этого чемпионата мира... Золотое поколение, а тренер не тянет, это просто какая-то драма!