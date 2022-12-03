Главный тренер Сенегала может пропустить матч 1/8 финала ЧМ из-за болезни

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вчера, 19:55

Главный тренер Сенегала может пропустить встречу 1/8 финала ЧМ -2022 против сборной Англии в воскресенье после того, как он отсутствовал на предматчевой пресс-конференции из-за болезни.

Помощник главного тренера сборной Сенегала Режис Богарт и третий вратарь пришли встречу с журналистами в субботу вместо Сиссе.

Богарт сообщил, что главный тренер также отсутствовал на пятничной тренировке: