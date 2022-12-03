Главный тренер Сенегала может пропустить матч 1/8 финала ЧМ из-за болезни

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе может пропустить встречу 1/8 финала ЧМ-2022 против сборной Англии в воскресенье после того, как он отсутствовал на предматчевой пресс-конференции из-за болезни.
Помощник главного тренера сборной Сенегала Режис Богарт и третий вратарь Альфред Гомис пришли встречу с журналистами в субботу вместо Сиссе.
Богарт сообщил, что главный тренер также отсутствовал на пятничной тренировке:
Он болен уже пару дней. Вчера он позволил нам взять на себя тренировку, но, конечно, с его инструкциями для игроков.
Надеюсь, завтра он сможет прийти и быть на скамейке запасных с игроками. Мы уверены, что в 22:00 он будет там с командой.