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Главный тренер Сенегала может пропустить матч 1/8 финала ЧМ из-за болезни

вчера, 19:55

Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе может пропустить встречу 1/8 финала ЧМ-2022 против сборной Англии в воскресенье после того, как он отсутствовал на предматчевой пресс-конференции из-за болезни.

Помощник главного тренера сборной Сенегала Режис Богарт и третий вратарь Альфред Гомис пришли встречу с журналистами в субботу вместо Сиссе.

Богарт сообщил, что главный тренер также отсутствовал на пятничной тренировке:

Он болен уже пару дней. Вчера он позволил нам взять на себя тренировку, но, конечно, с его инструкциями для игроков.

Надеюсь, завтра он сможет прийти и быть на скамейке запасных с игроками. Мы уверены, что в 22:00 он будет там с командой.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:00
Без него никак
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59, ред.
В этом матче для сенегальцев особенно важно его присутствие!
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