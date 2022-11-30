Недведа и Аньелли выгнали из «Ювентуса». Владелец клуба испугался дисквалификации в ЛЧ

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вчера, 18:35

Реакция на вылет из ЛЧ и обыски в офисе клуба.

Отставка руководства – давно перезревший фрукт

Аньелли, Федун или Глейзер слишком открыты публике, чтобы прикинуться великими управленцами. Достаточно вспомнить генеральную идею Андреа – Суперлигу, чтобы в нем засомневаться. Это Маротта, Конте и Пирло на поле возродили «Ювентус» после изгнания из Серии А. Позже вложились в пропаганду версии, что старых боссов оболгали, но в это не верят сами фанаты «бьянконери».

Могут кричать, что не наказали «Интер», но их клуб подставили свои менеджеры. Зато наняли адвокатов, поэтому обвинения Аньелли в связях с мафией отбили сравнительно легко, отделался штрафом и коротким отстранением. Но это штрих к портрету. Богатые «ботаны» хотели дружить с «хулиганами», спекулирующими билетами на матчи «Ювентуса». Но фанаты устали от Аньелли.

Их можно понять. Суперлигу выдумали, не спросив мнения ультрас. Видели странные трансферы с завышенной стоимостью. В суде такое сложно доказать, но есть криминальное дело. Итальянская прокуратура обвиняет теперь уже бывшее руководство «Ювентуса» в махинациях с выплатами, чтобы влезть в корсет финансового фейр-плей. У Аньелли много проколов за полем.

И чисто футбольные огрехи значимые. Андреа без вкуса на тренеров, а наставник, который мог сделать «Ювентус» королем Европы – Зидан, к клубу с таким руководством на пушечный выстрел не подойдет. За последние годы только на компенсации после увольнения Аллегри, Сарри и Пирло руководство «Ювентуса» выбросило 40 млн евро. Кстати, это одна из причин оставить Аллегри.

Аньелли обещал итальянцу 21 млн евро в случае досрочной отставки. Отсюда заявление Элканна, что Массимилиано остается. Его невыгодно увольнять, учитывая рецессию – потеряли премиальные за плей-офф ЛЧ , а вот Недведа и Аньелли уволили из клуба.

В «Ювентус» могут вернуться Дель Пьеро и Конте

Бывший форвард никогда не был близок с Аньелли. После завершения карьеры Алессандро поселился с семьей в США , где виделся с Джоном Элканном – владельцем «Ювентуса», управляющим деньгами итальянско-американского клана Аньелли. Кьеллини, который завершает карьеру в Лос-Анджелесе, и Дель Пьеро мелькают в списках тех, кто может заменить Недведа и Аньелли.

А на поле ждут, что хуже не будет, поскольку некуда. «Ювентусу» немного повезло, Рабьо, Милик, Щесны и МакКенни активно готовились к ЧМ . Индзаги и Сарри ужасно сыграли в Турине против «Ювентуса». Не все в команде геройствуют в Катаре – итальянцы туда не попали, как и Куадрадо, Ди Мария сразу не искрит голами. Но для Костича и Данило было важно набрать форму к ЧМ .

Команда может не любить методы Аллегри, но побеждать не забывали. Зато начали говорить о возвращении Конте. Хотя Антонио не прославился в Лиге чемпионов, Аллегри свои финалы уже проиграл. У Аньелли была идея-фикс – победа в ЛЧ , как в юности, когда обыграли по пенальти «Аякс», а 21-летний миллиардер думал, что это первая победа из целой серии больших успехов.

Но когда руководил сам Андреа, то клан, который 99 лет владеет «Ювентусом», совершил массу футбольных ошибок. Расставание с Конте – одна из них, ведь помним причину. Антонио заявил, что нельзя поесть за 10 евро в ресторане, где среднее меню 100 евро. Намек на скупость Аньелли. Также некрасиво уволили Маротту, намекнув, что Беппе слишком старый для побед.

Менеджер затаил обиду, перешел в «Интер» и выиграл Скудетто, запустив серию без чемпионств «Ювентуса». Аньелли начал тратить, как рекомендовал Конте, но забыл, что без тренера можно проиграть даже «Маккаби». А теперь звучат призывы дисквалифицировать «Ювентус» в еврокубках.

Туринцам нужны настоящие глубокие реформы

Мир изменился, а Аньелли этого не понял. Нельзя собраться с одним сильным менеджером – Пересом, и одним бездарным – Бартомеу, и втроем разделить между собой мировые футбольные доходы. Нельзя купить арбитров, как раньше. Нельзя дружить с мафией без последствий. Итальянцы устали от криминальных авторитетов, которые выдумали миф, что всем управляют, хотя это не так.

Реформы важны и нужны всюду, но с учетом интересов людей, а не горстки тех, кто выбился во власть. Чемпионат мира уже подарил хороший пример. В Китае смотрели трансляции ЧМ -2022 и увидели, что на трибунах в Катаре десятки тысяч человек без масок. Задали себе вопрос, почему у них условия другие – вышли протестовать. В клубе нельзя полагаться на абсолютную власть.

Рано или поздно человеку, которому все разрешают, сносит крышу. Недвед и Аньелли настолько привыкли, что «Ювентус» — вечный автоматический чемпион, что фактически разрушили клуб изнутри. Всплеск результатов с Аллегри может быть временным, и хотя по именам команда лучше, чем ее игра в ЛЧ , а возвращение Кьезы может придать новый импульс, надо думать о реформах.

Во-первых, пора перестать врать, насколько «Ювентус» богатый. Во-вторых, нужен тренер, к которому пойдут футболисты. В-третьих, Кьеллини и Дель Пьеро не обязательно станут аналогом связки Салихамиджича и Кана. Румменигге и Хенесс оставили порядок в «Баварии», позволяя молодым менеджерам набить шишки. Если Элканн не угадает с новым руководством, то будет тяжело.

А если боссы будущего неправильно выберут тренера, то «Ювентус» рискует еще сильнее. «Милан», «Интер», «Наполи» и римляне недостаточно хороши для единоличной гегемонии годами, но даже «Рома» Моуриньо способна выдать отрезок в стиле команды Спаллетти в будущем. «Ювентус» до сих пор формальный фаворит Серии А, если не этого сезона, то следующего.

«Ювентус» подкосили поражения в Лиге чемпионов

Сильные юристы отбивают атаки прокуроров в суде, вряд ли клуб отправят в Серию В. Здесь и политика важна. Новые власти в Италии не готовы ссориться с кланом Аньелли, чьи активы составляют более 170 миллиардов евро. Не тот экономический климат, что в 2006-м, чтобы наживать крупных врагов. И, с другой стороны, тот климат, чтобы подумать о продаже «Ювентуса» условным шейхам.

Мастерства управленца Аньелли не хватило для победы в финале ЛЧ . Оба раза его команда заметно уступала испанцам. И Роналду, которому предлагают пенсию в полмиллиарда евро, ни разу до решающего поединка не довел. Но это не значит, что стоит недооценивать великий клуб. «Ювентус», пригласив Дель Пьеро, может перезапустить отношения с фанатами.

На трибунах прирост зрителей после снятия ограничений. Бремер, Гатти, Локателли, МакКенни, Миретти, Влахович, Кин и Кьеза – молодые люди, вокруг которых будут строить обновленную команду. Про статус чемпиона по умолчанию нужно забыть. В Серии А много по-настоящему интересных команд и сильных тренеров. Но важен сам факт, что Элканн принял резкие решения.

Джон бросил под поезд не только Недведа после бегства Паратичи от прокуроров в Лондон, а кровного родственника – Аньелли. Андреа наотрез отказывался уходить еще месяц назад. Вместо уничтожения «Ювентуса» его попытаются спасти. Легендарный Джанни Аньелли правильно выбрал наследника. Впрочем, Джон Элканн мог бы играть роль Майкрофта Холмса, сидя в США .

А вот в Турине «Ювентусу» нужен коллективный Шерлок, чтобы спас клуб. Гуляку Недведа, самодовольного Аньелли и всех, кто им много лет поддакивал, занесло. Годами все кричали, что подписаний свободных агентов мало для статуса королей футбольной Европы, что отставка Маротты и попытки обмануть правосудие до добра не доведут. Аньелли думал, что неприкасаемый, но ошибся.