Человек, вернувший Месси надежду. Ключевой Лионель у Аргентины не на поле

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сегодня, 18:29

Форвард проигрывал большие матчи, а Скалони начал с побед.

Скалони улучшил репутацию Месси в Аргентине

Форвард ПСЖ признавался, что его кумиром всегда был Пабло Аймар. Скалони лишь на год старше, и хотя почти не играл за сборную, именно его одногодки – люди, которые восхищали юного нападающего. Если в Египте есть секта Салаха, историки могут найти в повальном поклонении отсылку к временам, когда фараонов считали божествами, то в Аргентине только один футбольный культ – Марадоны. Диего Армандо является любимцем страны, символом противостояния «злому миру», где все плохие, одни мастера дефолтов – хорошие. Поэтому им помогает Бог, закрывая глаза судьи на игру рукой против вражеской Англии.

Культа Месси нет, поскольку лишь после прихода Скалони наблюдается потепление в отношениях народа и легенды футбола. Когда младший из Лионелей проигрывал финалы Чили, то его соотечественники писали гадости. Играл плохо – кричали, что лучше бы выступал за Испанию, раз любит только «Барселону», а сборную не спасает. Спустя четыре года работы Скалони отношение совсем другое. Месси видят настоящим капитаном с трогательными напутственными речами, ранимым, но честным. Кубок Америки и Финалиссима показали, что Аргентина может обыграть Бразилию и Италию. Теперь вся мифология чемпионата мира в Катаре в футбольной стране строится через историю, что Месси забил 90 голов и сделал 11 ассистов, а теперь команда должна вернуть ему долг, заодно обрадовав народ. Раньше были претензии и обиды, сейчас тот же Лаутаро объясняет разницу между Сампаоли и Скалони – Лионель умеет смягчить ситуацию, доверяет игрокам, даже если они разок подвели. Атмосфера в сборной Аргентины хорошая, Ди Мария снова обозвал Месси «гномом», но всем весело.

Наставник держится в тени, но всё контролирует

Тот Лионель, что на поле, в центре внимания. Гальтье еще сильнее превратил Месси в диспетчера. В сборной у Месси немного другая роль, но тоже все глазами ищут успешного форварда, который в солидном возрасте переместился подальше от чужих ворот. Скалони повезло, что у Аргентины столько интересных футболистов. Вратарь Эмилиано Мартинес дождался звездного часа. Лисандро Мартинес изменил к себе отношение фанатов МЮ , чего «холодильник на поле» Магуайр сделать не сумел. Тальяфико и Отаменди все знают. Ромеро мало, но неплохо выступал за «Тоттенхэм», готовился к поездке в Катар. В полузащите подающий надежды Энцо Фернандес.

В атаке самый роскошный выбор исполнителей, Анхеля Корреа пришлось отсеять. Скалони старался создать правильную атмосферу в коллективе. Не перемудрил с тактикой – «4-2-3-1» сработали против Италии, а переходы между этой схемой и другими – «4-3-3» и «4-4-2» позволили пройти без поражений Кубок Америки в прошлом году. Скалони, который был ассистентом Сампаоли на турнире в России, а до этого лишь год отработал ассистентом в «Севилье», оказался готовым к серьезным испытаниям и морально, и интеллектуально. Он не такой молодой, как Артета или Нагельсманн, но в 44 года Аргентина получила наставника, который может работать и после ухода Месси, перестроив команду на новые рельсы.

У Скалони есть амбиции, но нет высокомерия

Скалони — земляк Месси, оба родились в Росарио, недолго поиграл за родной клуб, перебрался в «Эстудиантес» из Ла-Платы. А затем были долгие годы в «Депортиво» времен чемпионства в 2000 году. Тогда опередили «Барселону» и «Валенсию», хотя Хавьер Ирурета уже не мог поставить на Ривалдо в атаке. Но команда с большим числом легионеров, среди которых Скалони был на вторых ролях, лишь четыре матча в основе в Ла Лиге, но четырнадцать выходов на замену, сумела впечатлить Испанию. Макай забил 22 мяча в чемпионате, камерунец Сонго'О много пропускал, но «Депортиво» заявил о себе.

Спустя четыре года будет легендарный камбэк против «Милана», и хотя защитник Скалони окажется вне основы на ответный матч, впитает в себя дух борьбы. Как раз тот факт, что Лионель не наигрался, мог чаще выступать за «Депортиво» и выходить в основе «Лацио», сейчас ведет его к успехам. На «пробном» Кубке Америки тренер вылетел от Бразилии в полуфинале, а спустя два года обыграл Тите. Скалони растет, а с ним растут шансы «серебряных» на победу в Катаре. Непонятно, Лионель так хорошо играет мудрого наставника, или таковым является, но тактика работает. Наглости, которая порой вредит Нагельсманну, у этого тренера не видно.

Тренер понимает, что играют за целую страну

В Аргентине далеко не все живут хорошо. Два года назад палкой по голове во время очередной кражи велосипеда ударили человека, которого Марадона называл лучшим игроком в истории аргентинского футбола – Томаса «Эль Тринче» Карловича. В родном городе Месси частота душегубств в два раза выше, чем в Аргентине. Хотя и так уровень убийств в десять раз выше, чем в Европе. Убегая от жизненных проблем, аргентинцы отвлекаются футболом. С 1986 года смотрят, как побеждают другие. Даже Кубок Америки год назад взяли впервые с 1993-го, хотя турнир проводят чаще, чем мундиаль. В Катаре два Лионеля при поддержке классной команды, игра которой нравится не только Семину, попытаются почтить память Марадоны.

Диего спешил жить и не увидит новый триумф родной страны, когда тот случится. Но поскольку впервые за десятилетия у Аргентины наставник, чья адаптивность перевешивает своенравность, а отсутствие у Скалони лейбла «гений», как на лбу у Бьелсы, наоборот помогает развивать команду без эксцессов, то Ди Мария, Лаутаро, Альварес, Дибала и Месси могут зажечь на чемпионате мира. Готовы лучше, чем четыре года назад, когда проиграли хорватам первое место в группе и вылетели в веселой перестрелке от будущих чемпионов из Франции. Наставник на том турнире Сампаоли является яркой персоной с идеями, но более скромный в подаче Скалони побеждает в финалах, именно этого не хватало раньше. Месси мечтает уйти красиво, а у Аргентины серия из 35 матчей без поражений, а мировой рекорд Италии Манчини – 37 поединков.