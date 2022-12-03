Дешам сравнил Мбаппе и Левандовского

Главный тренер сборной Франции сравнил французского нападающего и футболиста сборной Польши Роберта Левандовского.

Они сыграют. Что касается прочего... Если вы хотите сравнений, то я позволю мыслить такими категориями. Эти игроки — одни из лучших в мире, но у них разные качества. Они в разных регистрах.

Мы должны ограничить действие таких футболистов, как Левандовски. Он здорово использует свое тело. Любой момент может обернуться опасностью. Но мы не собираемся думать лишь о нем.