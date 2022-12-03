Дешам сравнил Мбаппе и Левандовского

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе и футболиста сборной Польши Роберта Левандовского.
Они сыграют. Что касается прочего... Если вы хотите сравнений, то я позволю мыслить такими категориями. Эти игроки — одни из лучших в мире, но у них разные качества. Они в разных регистрах.
Мы должны ограничить действие таких футболистов, как Левандовски. Он здорово использует свое тело. Любой момент может обернуться опасностью. Но мы не собираемся думать лишь о нем.
Сборные Франции и Польши сыграют 4 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира.