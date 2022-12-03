Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Дешам сравнил Мбаппе и Левандовского

вчера, 21:17

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе и футболиста сборной Польши Роберта Левандовского.

Они сыграют. Что касается прочего... Если вы хотите сравнений, то я позволю мыслить такими категориями. Эти игроки — одни из лучших в мире, но у них разные качества. Они в разных регистрах.

Мы должны ограничить действие таких футболистов, как Левандовски. Он здорово использует свое тело. Любой момент может обернуться опасностью. Но мы не собираемся думать лишь о нем.

Сборные Франции и Польши сыграют 4 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ван Гал: «У нас слишком много ненужных потерь»
Сегодня, 00:20
Форлан: «Франция лучше готова к победе на мундиале, чем Бразилия»
Вчера, 23:35
Аканджи оценил игру Роналду
Вчера, 23:08
Мойес назвал Руни лучшим игроком, с которым ему приходилось работать
Вчера, 22:31
Клинсманн: «Каждый из нас Лионель Месси в определённом смысле»
Вчера, 22:22
Эвра надеется, что Магуайр перенесёт свою форму с чемпионата мира в МЮ
Вчера, 20:33
Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:49
Чё тут сравнивать... Мбаппе быстрее, Лёва умнее...
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
вчера в 21:33
Мое мнение, то что Мбаппе немного лучше
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:20, ред.
Совершенно разноплановые игроки , соглашусь с Дешамом .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 