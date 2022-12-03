Мойес назвал Руни лучшим игроком, с которым ему приходилось работать

признался, что был лучшим игроком, работавшим под его началом.

Должен сказать, что когда такой юноша становится такой суперзвездой, это происходит не из-за того, что сделал тренер, а из-за того, что сделал сам Уэйн.

У него были все способности. Неважно, под чьим руководством он играл, он всегда был великим игроком.

Я бы не сказал, что это был лучший гол, который я когда-либо видел (первый гол Руни в Премьер-лиге за «Эвертон» против «Арсенала»), но для 16-летнего мальчика он сделал всё на самом высоком уровне. Я всегда буду говорить, что мне как менеджеру очень повезло, что у меня был кто-то вроде Уэйна Руни.

Иногда, как тренеру, вам нужно иметь таких игроков, которые могут помочь вам в вашей карьере. Чтобы дать вам то долголетие, которое удерживает вас на работе и показывает, что вы добиваетесь определенного прогресса.