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Мойес назвал Руни лучшим игроком, с которым ему приходилось работать

вчера, 22:31

Дэвид Мойес признался, что Уэйн Руни был лучшим игроком, работавшим под его началом.

Должен сказать, что когда такой юноша становится такой суперзвездой, это происходит не из-за того, что сделал тренер, а из-за того, что сделал сам Уэйн.

У него были все способности. Неважно, под чьим руководством он играл, он всегда был великим игроком.

Я бы не сказал, что это был лучший гол, который я когда-либо видел (первый гол Руни в Премьер-лиге за «Эвертон» против «Арсенала»), но для 16-летнего мальчика он сделал всё на самом высоком уровне. Я всегда буду говорить, что мне как менеджеру очень повезло, что у меня был кто-то вроде Уэйна Руни.

Иногда, как тренеру, вам нужно иметь таких игроков, которые могут помочь вам в вашей карьере. Чтобы дать вам то долголетие, которое удерживает вас на работе и показывает, что вы добиваетесь определенного прогресса.

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Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:38
Ждите очередное интервью the Sun от клубнички!!!
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