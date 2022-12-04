Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыЧемпионат мира 2022

Каждый игрок сборной Англии получит бонус в случае победы на ЧМ-2022

сегодня, 14:41

Каждый игрок сборной Англии получит около 400-450 тысяч фунтов стерлингов в случае победы на ЧМ-2022.

Команде Гарета Саутгейта положены бонусы по мере успешного продвижения по турниру. Они увеличиваются после каждого преодолённого раунда плей-офф.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДолг «Уфы» составляет около 200 миллионов рублей
Сегодня, 18:50
Распродажа символики сборной Германии началась после вылета команды с ЧМ
02 декабря
«Зенит» и ЦСКА заработают на выходе Хорватии в плей-офф ЧМ
01 декабря
Чемпионаты мира принесли убытки всем странам, кроме России и Мексики
01 декабря
Мэр Парижа сравнил стоимость покупки «Парк де Пренс» с трансфером Паредеса
01 декабря
«Зенит» получит тройные премиальные, если обыграет «Спартак» в 3+ гола
27 ноября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:46
Футбол вообще давным давно лишен баланса )
недельная зарплата топ звезд, за трофей, который является целью каждого. очень мало, но и очень высокие зарплаты у топов.
какой смысл биться за трофей, если зарплату и так получишь ?))) за любой трофей. только ради продления контракта с клубом.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:44
Англия не выиграет ЧМ. Это как условные Португалия и Бельгия. Отвратительный футбол, при наличии крутых игроков.
протон
протон
сегодня в 16:39
Непонятно как реагировать на такую новость.
Учитывая их недельные оклады, то выходит, что это 2-3 недельные ЗП. И получается, что вроде крутая сумма, а вроде и премия меньше месячной зарплаты за победу на чемпионате мира (события раз на 50 лет)
ft5dk4xv2223
ft5dk4xv2223
сегодня в 16:16
Однако одной мотивации мало, нужна успешная игра
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:57
Для многих игроков это вообще несущественно.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 15:52
Не бывать аглицким чемпионами мира, не бывать!!!!! Гыгыгы
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 15:27
Значит никто не получит.
foxsziver
foxsziver
сегодня в 15:08
Будто бы бонусы предусмотрены лишь у сб. Англии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 15:07
Хорошая мотивация для футболистов Англии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 