Каждый игрок сборной Англии получит бонус в случае победы на ЧМ-2022

Каждый игрок сборной Англии получит около 400-450 тысяч фунтов стерлингов в случае победы на ЧМ-2022.
Команде Гарета Саутгейта положены бонусы по мере успешного продвижения по турниру. Они увеличиваются после каждого преодолённого раунда плей-офф.
Каждый игрок сборной Англии получит около 400-450 тысяч фунтов стерлингов в случае победы на ЧМ-2022.
Команде Гарета Саутгейта положены бонусы по мере успешного продвижения по турниру. Они увеличиваются после каждого преодолённого раунда плей-офф.
Учитывая их недельные оклады, то выходит, что это 2-3 недельные ЗП. И получается, что вроде крутая сумма, а вроде и премия меньше месячной зарплаты за победу на чемпионате мира (события раз на 50 лет)
Учитывая их недельные оклады, то выходит, что это 2-3 недельные ЗП. И получается, что вроде крутая сумма, а вроде и премия меньше месячной зарплаты за победу на чемпионате мира (события раз на 50 лет)