Фирма Apple не планирует приобретать права на «Манчестер Юнайтед».
При этом компания активно занимается контентом о спорте. Фирма заключила соглашения с некоторыми спортивными организациями для получения прав на трансляцию отдельных событий из мира спорта на платформе Apple TV. Так, сервис будет показывать матчи МЛС на эксклюзивной основе в ближайшие 10 лет.
Ранее сообщалось, что основатель бренда Zara заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед».
Хотя...Может интервью Рона станет катализатором продажи. Посмотрим.
Хотя...Может интервью Рона станет катализатором продажи. Посмотрим.
Аль-Насра планирует купить Роналду
Аль-Насра не планирует купить Роналду.
Аль-Насра планирует купить Роналду
Аль-Насра не планирует купить Роналду.