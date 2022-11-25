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Apple не планирует приобретать права на «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:20

Фирма Apple не планирует приобретать права на «Манчестер Юнайтед».

При этом компания активно занимается контентом о спорте. Фирма заключила соглашения с некоторыми спортивными организациями для получения прав на трансляцию отдельных событий из мира спорта на платформе Apple TV. Так, сервис будет показывать матчи МЛС на эксклюзивной основе в ближайшие 10 лет.

Ранее сообщалось, что основатель бренда Zara заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 16:31
Получается Мю не выйдет на трансфер по игрокам сборной Германии и им негде будет высказаться по Лгбт жаль Кука
dok66
dok66
вчера в 15:59
Ходят слухи тут и там ... и беззубые старухи их разносят по лесам . Чего было писать ?
Брулин
Брулин
вчера в 15:46
Глейзеры так уже лет 8 продают МЮ. Одни слова на публику, чтобы успокоить болельщиков.
Хотя...Может интервью Рона станет катализатором продажи. Посмотрим.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:32, ред.
Планируют покупать, а на следующий день не планируют покупать.
Аль-Насра планирует купить Роналду
Аль-Насра не планирует купить Роналду.
ОПС
ОПС
вчера в 13:13
А нам все равно. Хотите покупайте, хотите продавайте. Пусть будет по вашему.
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:17
Теперь будет очередь из тех кто откажется .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:17
Для чего слухи распускают - не понятно.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:01
Это будет пустой тратой времени и денег. Риск велик.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:40
Я получил свой приз - кружку с логотипом Барселоны. Но поскольку аккаунт Nare заблокировали на 3 суток, решил показать с этого. Хотел подарить ее другу, увы не могу, потому что поврежден в двух местах․ Немного поработал маркером, чтобы не было видно, хотя вода смоет уже завтра. В будущем будьте осторожны. Спасибо за приз.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 11:39
На хрена попу баян...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:37
Никто в этом и не сомневался.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 11:36
И это просто отличная новость! Этот "рак мозга" был бы ещё по-хлеще Глейзеров
Гость
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