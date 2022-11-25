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вчера, 11:20

Фирма Apple не планирует приобретать права на «Манчестер Юнайтед».

При этом компания активно занимается контентом о спорте. Фирма заключила соглашения с некоторыми спортивными организациями для получения прав на трансляцию отдельных событий из мира спорта на платформе Apple TV. Так, сервис будет показывать матчи МЛС на эксклюзивной основе в ближайшие 10 лет.

Ранее сообщалось, что основатель бренда Zara заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед».