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ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Переговоры о проведении матча сборной России с Ираном могут возобновиться

сегодня, 11:57

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, что переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана могут быть возобновлены.

7 сентября пресс-служба РФС сообщила, что российская команда в ноябре сыграет товарищеский матч со сборной Ирана, однако игра не состоялась.

С Ираном диалог может быть возобновлён — они были на чемпионате мира, но уже закончили выступление. У них поменялся тренер — он изменил график подготовки к чемпионату мира, и мы не смогли сыграть. Обещали продолжить переговоры, интерес у них есть, это была их инициатива — сыграть со сборной России.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:04
Многие просто бояться попасть в немилость англосаксам.
Roman73
Roman73
сегодня в 12:56
Есть ещё ..Мапуту , Белоруссия и Абхазия...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 12:44
Для нынешней нашей сборной соперник слишком сильный. Гыгыгы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:42
Поставьте себя на место Федерации футбола Ирана, и вы вдруг обнаружите для себя, что после матчей на Мундиале нам предлагают провести товарищескую встречу с командой страны - изгоя, т.е. РФ, хотя и дружественной. Встречу, которая не нужна никому, кроме РФС, которому надо потешить собственное честолюбие.
Да, приедем, побегаем по зелёному полю Лужников, подёргаемся в угоду дружественным связям, затем поедим окрошки и блинов с икрой... Раз просите, почему и нет.
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 12:30
Тегеран-22...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:17
Товарищи, надо сделать все, что бы матч с Ираном состоялся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:00
Давай разговаривайте,ждём игры хоть с кем нибуть не из СНГ!
Гость
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