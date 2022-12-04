Переговоры о проведении матча сборной России с Ираном могут возобновиться

1670144244

сегодня, 11:57

Генеральный секретарь РФС рассказал о том, что переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана могут быть возобновлены.

7 сентября пресс-служба РФС сообщила, что российская команда в ноябре сыграет товарищеский матч со сборной Ирана, однако игра не состоялась.