Переговоры о проведении матча сборной России с Ираном могут возобновиться

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, что переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана могут быть возобновлены.
7 сентября пресс-служба РФС сообщила, что российская команда в ноябре сыграет товарищеский матч со сборной Ирана, однако игра не состоялась.
С Ираном диалог может быть возобновлён — они были на чемпионате мира, но уже закончили выступление. У них поменялся тренер — он изменил график подготовки к чемпионату мира, и мы не смогли сыграть. Обещали продолжить переговоры, интерес у них есть, это была их инициатива — сыграть со сборной России.
Да, приедем, побегаем по зелёному полю Лужников, подёргаемся в угоду дружественным связям, затем поедим окрошки и блинов с икрой... Раз просите, почему и нет.
Да, приедем, побегаем по зелёному полю Лужников, подёргаемся в угоду дружественным связям, затем поедим окрошки и блинов с икрой... Раз просите, почему и нет.