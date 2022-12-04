В РФС допускают, что сборная России в 2023 году может сыграть дома

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) допустил, что сборная России в 2023 году может провести домашний матч.

Возможно ли, что в 2023 году сборная сыграет дома? Почему нет. У федераций свои планы, их довольно часто сложно поменять. Сейчас начнётся новый цикл, поэтому матч может быть в России.