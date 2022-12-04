В РФС допускают, что сборная России в 2023 году может сыграть дома

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что сборная России в 2023 году может провести домашний матч.
Возможно ли, что в 2023 году сборная сыграет дома? Почему нет. У федераций свои планы, их довольно часто сложно поменять. Сейчас начнётся новый цикл, поэтому матч может быть в России.
Значит до конца не уверены.
Значит до конца не уверены.
P.S. Чепуху молоть, ничего не делая путного, - в крови у РФС. Ничего иного, собственно, и не ждали.
P.S. Чепуху молоть, ничего не делая путного, - в крови у РФС. Ничего иного, собственно, и не ждали.
Тщеславие ещё никто не отменял.
Тщеславие ещё никто не отменял.
С Польшей будем воевать ?
С Польшей будем воевать ?