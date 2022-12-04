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В РФС допускают, что сборная России в 2023 году может сыграть дома

сегодня, 11:46

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что сборная России в 2023 году может провести домашний матч.

Возможно ли, что в 2023 году сборная сыграет дома? Почему нет. У федераций свои планы, их довольно часто сложно поменять. Сейчас начнётся новый цикл, поэтому матч может быть в России.

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Все комментарии
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 13:48
Ну в плэйстэшн можно и сыграть...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:44
И что это определяет.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 12:40
Какой вопрос "высокоинтеллектуальный", таков и ответ. Гыгыгы
Знатог
Знатог ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:39
Зачем узким людям широкие территории?
HOROVEL3
HOROVEL3 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:39
Очень смешно))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:37
РФС допускает...
Значит до конца не уверены.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:29, ред.
Долго же вы трудились над этой картой. Отдаю должное вашему трудолюбию. Надеюсь, хоть пару часов поспали, а жена не в обиде.
Boricku
Boricku
сегодня в 12:25
В чём смысл игры сборнай та, бабло роспилить из бюджета страны
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:20, ред.
Она сможет только выйти на поле и показать то, что все и так уже неоднократно видели. Но Сыграть (в полном смысле этого слова) она как не могла, так и не сможет..., да и самой ей это уже не нужно..., как, собственно, и зрителю.

P.S. Чепуху молоть, ничего не делая путного, - в крови у РФС. Ничего иного, собственно, и не ждали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Тажутин Артур (раскрыть)
сегодня в 12:14, ред.
Здесь вопрос политический. РФС кровь из носу надо показать всему футбольному сообществу, что сборную на международной арене не игнорируют и, что немаловажно, она проводит матчи с другими сборными, а не междусобойчики.
Тщеславие ещё никто не отменял.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:11
Сыграем. А с кем сыграем?
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 12:07
Сыграть то сыграем. Вот только вряд ли получится с сильной командой. Можно было бы сыграть со сборной легионеров, играющих в России.
112910415
112910415
сегодня в 12:05
это прям праздник будет !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:03
Предположу, что некоторые сборные могут согласиться. А почему и нет ? Дорога, оплата проживания и питания, экскурсии по Красной площади и Москве - реке, посещение Мавзолея - всё за счёт РФС.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:53
Новый цикл чего ?
С Польшей будем воевать ?
Elliada
Elliada
сегодня в 11:49
Смысл? Все видели матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
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