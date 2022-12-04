Кейн: «График Премьер-Лиги помог мне остаться в тонусе»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал свое выступление на чемпионате мира.
С моей ногой все в порядке. Нет проблем, с каждым днем я чувствую себя лучше. Было бы здорово, если бы мне удалось забить к этому моменту два или три мяча, но групповой этап прошел неплохо. По минутам это оказалось не особо трудно.
Статистика показывает, что матчи не были тяжелыми. График АПЛ помог мне остаться в тонусе. Я чувствую себя в более оптимальной форме, чем когда-либо, и я думаю, что проявил себя здорово. Да, меня в первую очередь будут оценивать по количеству забитых мячей, но я спокоен, ибо стремлюсь помочь команде. Надеюсь, в воскресенье у меня получится забить первый гол на турнире.