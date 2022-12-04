Кейн: «График Премьер-Лиги помог мне остаться в тонусе»

Нападающий сборной Англии прокомментировал свое выступление на чемпионате мира.

С моей ногой все в порядке. Нет проблем, с каждым днем я чувствую себя лучше. Было бы здорово, если бы мне удалось забить к этому моменту два или три мяча, но групповой этап прошел неплохо. По минутам это оказалось не особо трудно.