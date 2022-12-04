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Тёрнер: «Думаю, это было не лучшее наше выступление, мы привыкли к другому»

сегодня, 18:24

Голкипер сборной США Мэтью Тернер высказался о вылете своей команды с чемпионата мира. Американцы уступили в 1/8 финала сборной Нидерландов (1:3).

Думаю, это было не лучшее наше выступление, мы привыкли к другому. Мы пропускали передачи в штрафную и не смогли должным образом выследить игроков атаки у соперника. Когда вы позволяете хорошим командам с игроками мирового уровня свободно распоряжаться мячом, ситуация становится очень сложной. Мы не блокировали удары, для защиты этот вечер был очень неприятным, многим это не даст уснуть. У нас были неплохие моменты, но в целом это не лучшая наша игра. Это разочаровывает, ибо мы хотим радовать людей, которые дома следят за нами, чтобы они полюбили игру. Увы, этот вечер не принес желаемого результата.

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ДСА
ДСА
сегодня в 18:46
Главное было на чемпионате обыграть Иран, что и было сделано.
Гость
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