Жиру: «Сбылась моя мечта детства — превзойти рекорд Тьерри Анри!»

Нападающий сборной Франции высказался о своем достижении в национальной команде. Футболист забил в матче с Польшей в 1/8 финала чемпионата мира (3:1) и стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды.

Это невероятно, сбылась моя мечта детства — превзойти рекорд Тьерри Анри! Я очень рад, это потрясающе — достичь этого на чемпионате мира. Надеюсь, я продолжу забивать. Мой гол помог нам в сложном матче, где нам пришлось рисковать, но у нас получилось забить второй и третий мячи.

Теперь мы идем дальше. Впереди еще долгий путь, но я не хочу скрывать нашу радость от сегодняшней игры.