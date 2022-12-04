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Жиру: «Сбылась моя мечта детства — превзойти рекорд Тьерри Анри!»

вчера, 22:43
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о своем достижении в национальной команде. Футболист забил в матче с Польшей в 1/8 финала чемпионата мира (3:1) и стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды.

Это невероятно, сбылась моя мечта детства — превзойти рекорд Тьерри Анри! Я очень рад, это потрясающе — достичь этого на чемпионате мира. Надеюсь, я продолжу забивать. Мой гол помог нам в сложном матче, где нам пришлось рисковать, но у нас получилось забить второй и третий мячи.

Теперь мы идем дальше. Впереди еще долгий путь, но я не хочу скрывать нашу радость от сегодняшней игры.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 22:54
Жиру в сегодняшнем матче был шикарен. Правда пара косяков избежать не удалось. Особенно когда не забил с метра в пустые ворота. Гыгыгы
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Это очень хорошо когда детские мечты сбываются!
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