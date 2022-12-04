Далич: «Думаю, это не последний турнир Модрича со сборной Хорватии»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о 37-летнем полузащитнике команды Луке Модриче.
Никакие слова не смогут описать Луку. Да благословит его Бог, пусть он живет подольше. Думаю, это не последний его турнир со сборной Хорватии.
Его телосложение, серьезный настрой, работоспособность и профессионализм являются определяющими для нас. Он очень важный футболист. Однако мы команда.
Единственный путь к результату — быть командой. Лука – наш лидер и капитан, мы хотим, чтобы он оставался в команде подольше.
Я думаю всё таки этот ЧМ последний турнир за Хорватию, а за Реал он проведёт ещё один сезон, а потом на заслуженный отдых, но 100% останется в структуре клуба.
Дай Бог ему реально еще поиграть, великий футболист и хороший человек!
Я думаю всё таки этот ЧМ последний турнир за Хорватию, а за Реал он проведёт ещё один сезон, а потом на заслуженный отдых, но 100% останется в структуре клуба.
Дай Бог ему реально еще поиграть, великий футболист и хороший человек!