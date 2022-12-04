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Далич: «Думаю, это не последний турнир Модрича со сборной Хорватии»

вчера, 23:17

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о 37-летнем полузащитнике команды Луке Модриче.

Никакие слова не смогут описать Луку. Да благословит его Бог, пусть он живет подольше. Думаю, это не последний его турнир со сборной Хорватии.

Его телосложение, серьезный настрой, работоспособность и профессионализм являются определяющими для нас. Он очень важный футболист. Однако мы команда.

Единственный путь к результату — быть командой. Лука – наш лидер и капитан, мы хотим, чтобы он оставался в команде подольше.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 03:38
Спасибо за такой комментарий, однако было бы хорошо если бы Вы понизили тон, образно говоря, уверен что Вы поймёте о чём я веду речь.

Считаю что сборная Японии пройдёт дальше, а так вообще пара очень сложная для прогноза, на мой взгляд.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:02, ред.
Вот уж кто действительно достоин уважения так это Лука Модрич! Даже не знаю какой эпитет ему подходит, ну наверное "самая скромная звезда", что ли. Не обладая большими физическими возможностями он за счёт техники и футбольной хитрости выигрывает множество единоборств. За счёт хорошего виденья поля и отличного точного паса создает преимущество для своей команды. Уже сегодня его футбольный интеллект очень пригодится в матче с японцами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:10
Завтра он должен себя показать во всей красе!
drug01
drug01
сегодня в 00:41
37 лет возраст, жаль но когда-то придётся вешать бутсы на гвоздь....
протон
протон
сегодня в 00:05
Модрич даже в таком возрасте проделывает огромнейший объем работы на поле. Уникум.
Я думаю всё таки этот ЧМ последний турнир за Хорватию, а за Реал он проведёт ещё один сезон, а потом на заслуженный отдых, но 100% останется в структуре клуба.
Дай Бог ему реально еще поиграть, великий футболист и хороший человек!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 23:36
Модрич еще сыграет.
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