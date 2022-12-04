Далич: «Думаю, это не последний турнир Модрича со сборной Хорватии»

Главный тренер сборной Хорватии поделился мнением о 37-летнем полузащитнике команды .

Никакие слова не смогут описать Луку. Да благословит его Бог, пусть он живет подольше. Думаю, это не последний его турнир со сборной Хорватии.

Его телосложение, серьезный настрой, работоспособность и профессионализм являются определяющими для нас. Он очень важный футболист. Однако мы команда.

Единственный путь к результату — быть командой. Лука – наш лидер и капитан, мы хотим, чтобы он оставался в команде подольше.