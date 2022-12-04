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Гави: «В каждом матче мы будем стараться показать свой максимум»

сегодня, 17:24

Полузащитник сборной Испании Гави высказался о цели своей команды на чемпионате мира.

Матч против Японии станет уроком для нас. К счастью, это поражение не обернулось чем-то серьезным. Мы осознаем, какую работу необходимо проделать.

Мы по-прежнему намерены выполнить свою задачу – выиграть чемпионат мира. Стремясь к этому, мы продолжим делать свою работу. Отказаться сейчас от всего того, во что мы верим, было бы неправильно.

Необходимо провести работу над ошибками, исправить их и идти вперед с еще большей верой в свои силы, чем ранее. В каждом матче мы будем стараться показать свой максимум.

Испания сыграет с командой Марокко в 1/8 финала 6 декабря.

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Испания  Гави
Перевод с marca.com
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:27
До первой неудачи можно трындеть.
Потом домой...
Гость
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