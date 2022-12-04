Гави: «В каждом матче мы будем стараться показать свой максимум»

Полузащитник сборной Испании высказался о цели своей команды на чемпионате мира.

Матч против Японии станет уроком для нас. К счастью, это поражение не обернулось чем-то серьезным. Мы осознаем, какую работу необходимо проделать.

Мы по-прежнему намерены выполнить свою задачу – выиграть чемпионат мира. Стремясь к этому, мы продолжим делать свою работу. Отказаться сейчас от всего того, во что мы верим, было бы неправильно.

Необходимо провести работу над ошибками, исправить их и идти вперед с еще большей верой в свои силы, чем ранее. В каждом матче мы будем стараться показать свой максимум.