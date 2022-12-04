Гави: «В каждом матче мы будем стараться показать свой максимум»

Полузащитник сборной Испании Гави высказался о цели своей команды на чемпионате мира.
Матч против Японии станет уроком для нас. К счастью, это поражение не обернулось чем-то серьезным. Мы осознаем, какую работу необходимо проделать.
Мы по-прежнему намерены выполнить свою задачу – выиграть чемпионат мира. Стремясь к этому, мы продолжим делать свою работу. Отказаться сейчас от всего того, во что мы верим, было бы неправильно.
Необходимо провести работу над ошибками, исправить их и идти вперед с еще большей верой в свои силы, чем ранее. В каждом матче мы будем стараться показать свой максимум.
Испания сыграет с командой Марокко в 1/8 финала 6 декабря.
Потом домой...
Потом домой...