Венгер высказался об увеличении числа участников чемпионата мира 2026

Глава отдела глобального развития ФИФА высказался об увеличении числа участников чемпионата мира 2026 года.

Это приведет к тому, что еще 16 хороших команд смогут отобраться на турнир.

Например, сборных из Африки станет на 5 больше, добавятся еще три коллектива из Европы. Даже 25% планеты не представлено на мировых первенствах – точнее, лишь 22%. Расширение турнира до 48 участников даст сборным больше возможностей и будет сопутствовать развитию футбола в этих странах. Поглядите на весь мир, во многих из 225 стран мира наблюдается дефицит образования.

Уверен, что если страны получат больше шансов представить себя на международной арене, то смогут сделать больше для своего развития.