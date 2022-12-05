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«Ноттингем Форест» объявил о переходе Скарпы

вчера, 09:35

28-летний нападающий Густаво Скарпа присоединится к «Ноттингем Форест» с 1 января в качестве свободного агента. Контракт с английским клубом рассчитан на три с половиной года.

Скарпа провел в «Палмейрас» четыре сезона, забив 37 мячей в 211 матчах.

Я очень счастлив быть здесь, это моя мечта. Это новый вызов и я не могу дождаться, когда он начнется. С самого детства я всегда хотел играть в Европе, и моя мечта — играть в Премьер-лиге.

Я техничный игрок, но также я развил свою оборонительную игру за последние пару сезонов. Я очень преданный, трудолюбивый и я взволнован, чтобы начать прямо сейчас.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 10:30
А главная отличительная черта Густаво - его скромность!😉
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