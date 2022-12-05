«Ноттингем Форест» объявил о переходе Скарпы

1670222136

вчера, 09:35

28-летний нападающий присоединится к «Ноттингем Форест» с 1 января в качестве свободного агента. Контракт с английским клубом рассчитан на три с половиной года.

Скарпа провел в «Палмейрас» четыре сезона, забив 37 мячей в 211 матчах.