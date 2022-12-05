Адебайор считает, что Бразилия победит Южную Корею

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Того дал свой прогноз на поединок 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Бразилии и Южной Кореи.

На бумаге фаворитом в этой игре является Бразилия. Это большая команда с такими игроками, как Ришарлисон, Тиаго Силва и Винисиус. Что касается Южной Кореи, то эта команда полностью доверяет своему лидеру Сон Хын-Мину, который может изменить ход матча. В итоге победа в любом случае останется за Бразилией.