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Адебайор считает, что Бразилия победит Южную Корею

вчера, 17:16
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор дал свой прогноз на поединок 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Бразилии и Южной Кореи.

На бумаге фаворитом в этой игре является Бразилия. Это большая команда с такими игроками, как Ришарлисон, Тиаго Силва и Винисиус. Что касается Южной Кореи, то эта команда полностью доверяет своему лидеру Сон Хын-Мину, который может изменить ход матча. В итоге победа в любом случае останется за Бразилией.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
вчера в 17:54
Неожиданно неожиданно)) Адебайор рискнул со своими прогнозами))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:47
Адебайор оригинален)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:44
Ничего себе...Адебайор выдал...
Может и вправду бразильцы окажут достойное сопротивление корейским кудесникам мяча...
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 17:38
У сборной Португалии тоже играли топы.
Может многие игроки сборной Южной Кореи неизвестны, но они могут закрыть ведущих игроков соперника.
А так конечно на бумаге сборная Бразилии фаворит.
ДСА
ДСА
вчера в 17:21
Тут очень трудно давать какой-либо другой прогноз.
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