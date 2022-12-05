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Польский журналист: «ЧМ-2022 — не турнир Левандовского»

вчера, 15:44

Журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик оценил выступление капитана сборной Польши Роберта Левандовского на ЧМ-2022.

Неправильно, когда люди смотрят на нашу команду и говорят: вот, у вас есть Левандовски. Это только один футболист, а на поле их 11. Если посмотрите, сколько игроков из нашего состава выступает в Лиге чемпионов, то увидите ещё двоих: Войцеха Щесного и Петра Зелиньского. Всё. А в остальных командах таких 15–18. Согласен, что Левандовски – один из лучших нападающих в мире, но он не выигрывает матчи в одиночку. Да и нельзя сказать, что на этом чемпионате мира он играл хорошо – это был не его турнир.

Последний месяц в «Барселоне» он уже был не на своём уровне. Так бывает. Он очень хотел, очень. Может, давление на него было такое, что он просто не выдержал. Никогда не было такого, чтобы он не забивал пенальти за сборную. Я видел, как он был заряжен перед первым матчем, как он мотивировал своих друзей и думал об этой игре. Но потом просто не повезло. Это футбол, это жизнь. Если посмотрите, у нас нет флангов: с такой тактикой можно играть в защите, но для развития контратак ресурса нет. Молодые и интересные футболисты есть, но они ещё не готовы играть на уровне чемпионата мира. И это было видно.

Это турнир Щесного. Взять два пенальти на чемпионате мира – такое ранее удавалось только двоим.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 18:37
Нужно было принимать немецкое гражданство и играть за сборную Германии, тяжело им без поляков. Клозе и Подольски хороший след оставили
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 17:26
Лига Европы вот его настоящий турнир.
протон
протон
вчера в 17:07
Левандовский великий игрок, но уж очень зависимый, в Боруссии, Баварии и в Барсе ему качественно подносят - он качественно завершает. В сборной уж очень оборонительная тактика была на этом ЧМ.
alexkivgd
alexkivgd
вчера в 16:42
ЧМ вообще не турнир поляка! да и любой другой, где он не в топ клубе
Futurista
Futurista
вчера в 15:49
Польский журналист иди домой...
alexgurzan
alexgurzan ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:46
Добрый день.
Проблему вижу, тоже не могу воспользоваться мобильной версией. Будем разбираться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
И это ещё очень мягко сказано!
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