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Адебайор считает, что Хорватия пройдет в следующий раунд плей-офф ЧМ-2022

вчера, 17:10
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Экс-нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился своим мнением насчет матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Японии и Хорватии.

У Хорватии хорошая команда. Их капитан Лука Модрич отлично умеет играть с мячом и удерживать его, когда это необходимо. Японцы также неплохо сыграли в матчах группового этапа. Они могут быть опасны на обоих флангах.

Однако, Лука Модрич и его команда прошли в следующий этап вполне заслуженно. Они находятся в отличной форме и заслуживают пройти в 1/4 финала.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:22
А мы будем болеть за дисциплинированных японцев.
Гость
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