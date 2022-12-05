Адебайор считает, что Хорватия пройдет в следующий раунд плей-офф ЧМ-2022

Экс-нападающий «Арсенала» поделился своим мнением насчет матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Японии и Хорватии.

У Хорватии хорошая команда. Их капитан Лука Модрич отлично умеет играть с мячом и удерживать его, когда это необходимо. Японцы также неплохо сыграли в матчах группового этапа. Они могут быть опасны на обоих флангах.

Однако, Лука Модрич и его команда прошли в следующий этап вполне заслуженно. Они находятся в отличной форме и заслуживают пройти в 1/4 финала.