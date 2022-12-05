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Мартинес признался, что игра вместе с Месси вызывает у него мурашки

вчера, 17:02
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина09.12.2022 в 22:00 Не начался

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес рассказал о своей игре на чемпионате мира:

Когда я вижу, как Лионель Месси отдает все силы на поле… У меня мурашки по коже.

Как напарник, ты отдаёшь за него всё. Он величайший из всех. Я очень горжусь тем, что он мой партнёр по команде.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:58
Лисандро сам топчик. Молодой, техничный, с характером. В миг стал лидером обороны МЮ.
Ну а культ Лео в его семье давно, там мама и папа Лисандро боготворят Месси, в доме портреты Лео, памятные футболки с подписью.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:10
Мурашки от того,как пенки мажет и тянет вас на дно? Прикольно…
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:07
Так и вся команда "мурашками" может заразиться - аккуратней нужно быть...
Гость
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