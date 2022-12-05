Мартинес признался, что игра вместе с Месси вызывает у него мурашки

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес рассказал о своей игре на чемпионате мира:
Когда я вижу, как Лионель Месси отдает все силы на поле… У меня мурашки по коже.
Как напарник, ты отдаёшь за него всё. Он величайший из всех. Я очень горжусь тем, что он мой партнёр по команде.
Ну а культ Лео в его семье давно, там мама и папа Лисандро боготворят Месси, в доме портреты Лео, памятные футболки с подписью.
Ну а культ Лео в его семье давно, там мама и папа Лисандро боготворят Месси, в доме портреты Лео, памятные футболки с подписью.