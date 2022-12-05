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Фати: «Нас ждёт очень тяжёлый матч против Марокко»

вчера, 18:23
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания18:00 Не начался

Нападающий сборной Испании Ансу Фати поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко.

Они очень сильны. На этом турнире с тобой на равных может играть любая команда, все хорошо подготовлены тактически и физически. Мы также смотрим на игры наших противников, никто не побеждает легко. Нас ждет очень тяжелый матч против Марокко.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:33
Да, особенно командой вы выглядели во 2 тайме с японцами. Жаль, что Германия Коста Рике не слила, а то бы уже смотрели по телеку плей офф всей командой... с одной стороны Испанцы хорошо держат мяч, но с другой совершенно не имеют плана б. Думаю если Марокко закатит первыми, то будет очень сложно что то исправить....

Ну а так что, даже при идеально налаженной игре, для победы на ЧМ необходимо в составе иметь пару звезд мирового масштаба. У Испании ( в отличие от остальных 3-4 фаворитов) их попросту нет. Потому думаю возможен вариант как в финале ЛН-21 против Франции: испанцы играли лучше, но в конце всё решило индивидуальное мастерство французских звезд.
Гость
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