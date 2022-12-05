Фати: «Нас ждёт очень тяжёлый матч против Марокко»

Нападающий сборной Испании поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Марокко.

Они очень сильны. На этом турнире с тобой на равных может играть любая команда, все хорошо подготовлены тактически и физически. Мы также смотрим на игры наших противников, никто не побеждает легко. Нас ждет очень тяжелый матч против Марокко.