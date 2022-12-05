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Сантуш о реакции Роналду на замену: «Мне это не понравилось»

вчера, 17:30

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своим мнением о реакции Криштиану Роналду на замену в матче против Южной Кореи.

Смотрел ли я видеозапись? Да, и мне это не понравилось. Мне очень это не понравилось. Но мы разобрались, теперь все улажено. Сейчас мы думаем о завтрашней игре. Все сосредоточены на матче.

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Все комментарии
FERIS
FERIS ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Ну и что дала эта замена?
Никаким усилением и не пахло,в итоге проиграли корейцам.
Это всё эмоции,уверен,что Рон после матча извинился перед тренером.
adekvat
adekvat
вчера в 19:26
Как он достал, этот старый п.рдун, все ему не нравится, все ему не так. В Аль-Наср его пусть там серется.
iglxxx
iglxxx
вчера в 19:22
Рон в свои 38 еще фору даст и Леао и т.д.
iglxxx
iglxxx
вчера в 19:19
Да все норм,просто желания и эмоции зашкаливают,зная Рона с каким он желанием выходит на игру.
djbobo
djbobo
вчера в 19:11
у роналду к старости проявился альцгеймер помноженный на пмс, это реально необъяснимо, я помню скандальный бекхем казался таким - но он работал как проклятый как оказалось, его не было бы ни в реале, ни в милане, ни в самом начале в мю, если бы он не был трудовой лошадью уходившей позже всех с тренировок... это для прессы имидж, а так - профи.. а кто такой вообще роналду после всего этого????????????????????
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:58
Сантушу нужно его убрать из состава срочно. Как можно оставлять в запасе сильного, мощного Леао и ставить 38 летнего игрока?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49, ред.
ГОни нарцисса нахрен.
shlomo
shlomo
вчера в 18:45
У КриРо последний ЧМ скорее всего. И нет желания принять тот факт, что уже давно не тот, что раньше. Отсюда и такая реакция. Но на ЧМ результат важнее чужих желаний и реакций. Обошлось без драки, уже хорошо. Чем больше тренер будет противостоять этой истеричке и давать меньше времени на поле, тем больше у Португалии шансов на успех.

Ну а так что, задолбали эти истерики футболистов, если надо усилить игру, кого то заменить - то надо воспринимать это адекватно вне зависимости от твоих прошлых заслуг. А то тренеру надо ещё думать, как добиться результата не обидев при этом Роналду.
112910415
112910415
вчера в 18:45
принцип единоначалия никто не отменял
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:46
Про "всё улажено" - Тен Хаг пел песни полгода... А потом бац - и Морган вылез .. Но в сборной проще - турнир закончился и цирк разъехался...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:45
По хорошему, Роналду вообще не должен был играть в том матче.. ему же не 25, нужно было отдохнуть перед важными матчами в плей-офф.
В той ситуации тренер наоборот пошел ему навстречу. Достаточно просто посмотреть на составы Франции и Бразилии в третьем матче.. там они играли вторыми вторым составом, после двух побед
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:42
Оставить его на скамейке.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:32, ред.
Да уж, Рон позволяет себе такие выходки
Elliada
Elliada
вчера в 17:32
После вылета Португалии ждем очередное интервью.
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