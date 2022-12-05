Сантуш о реакции Роналду на замену: «Мне это не понравилось»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своим мнением о реакции Криштиану Роналду на замену в матче против Южной Кореи.
Смотрел ли я видеозапись? Да, и мне это не понравилось. Мне очень это не понравилось. Но мы разобрались, теперь все улажено. Сейчас мы думаем о завтрашней игре. Все сосредоточены на матче.
Ну а так что, задолбали эти истерики футболистов, если надо усилить игру, кого то заменить - то надо воспринимать это адекватно вне зависимости от твоих прошлых заслуг. А то тренеру надо ещё думать, как добиться результата не обидев при этом Роналду.
Ну а так что, задолбали эти истерики футболистов, если надо усилить игру, кого то заменить - то надо воспринимать это адекватно вне зависимости от твоих прошлых заслуг. А то тренеру надо ещё думать, как добиться результата не обидев при этом Роналду.