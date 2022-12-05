Мама Кокорина сообщила, что Александр получил травму

Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, рассказала, почему игрок отсутствует в заявке кипрского клуба на товарищеский матч против ПАОКа.
Почему Александр Кокорин не в заявке «Ариса» и он находится в Катаре? У него травма. Насколько повреждение серьезное, нужно спрашивать у Александра. Чувствует он себя хорошо, все нормально.
Сколько он там без "травм" играл - месяц-два? В его то возрасте и с его репутацией это непозволительная роскошь. Пора и отдохнуть, почилить ))
Сколько он там без "травм" играл - месяц-два? В его то возрасте и с его репутацией это непозволительная роскошь. Пора и отдохнуть, почилить ))