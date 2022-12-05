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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниКипр. Первый дивизион 2022/2023

Мама Кокорина сообщила, что Александр получил травму

вчера, 19:16

Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, рассказала, почему игрок отсутствует в заявке кипрского клуба на товарищеский матч против ПАОКа.

Почему Александр Кокорин не в заявке «Ариса» и он находится в Катаре? У него травма. Насколько повреждение серьезное, нужно спрашивать у Александра. Чувствует он себя хорошо, все нормально.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:08
Ну вот узнаю Сашку. А то футбол отнимал много времени. Гыгыгы
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:47
Трава - наверное, язык прикусил, раз мама за нег говорит.
Сп62
Сп62
вчера в 20:33
Живёт по принципу: бери от жизни всё - улови момент.
112910415
112910415
вчера в 20:09
взялся за старое, похоже
Gahi
Gahi
вчера в 19:57
Если это действительно так, то здоровье Александру.
makkie
makkie
вчера в 19:48
Кокорин и так план на год перевыполнил.
Сколько он там без "травм" играл - месяц-два? В его то возрасте и с его репутацией это непозволительная роскошь. Пора и отдохнуть, почилить ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:30
Когда в гольф играл наверно.
Tostao
Tostao
вчера в 19:23
Ну наконец-то, а то мы все заждались - Сколько можно играть, не пора ли в санчасть?!
Futurista
Futurista
вчера в 19:18
Ясно-понятно...Сашка купил справку у врача и в Катар проветрится...
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