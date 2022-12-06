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Вратарь Марокко Буну рассказал, что помогло ему в серии пенальти с Испанией

вчера, 22:59
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании (0:0, 3:0 по пенальти).

Успех в серии пенальти — это всегда немного интуиции и удачи. Мы победили, и это самое главное. Поздравляю всю команду, они выполнили свою работу, это было потрясающе. Нелегко оставаться сосредоточенным в течение всех 120 минут в матче против Испании, которая постоянно владеет мячом.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:45
Игра игрой, но то что футболисты Испании не забили с пенальти вот это и есть заслуга вратаря сборной Марокко. Молодец скромный парень. Удачи
протон
протон
сегодня в 00:13
Марокко прошел по конспектам России, а Буну действовал по методичке Шовковского 2006 года издания))
протон
протон
сегодня в 00:12
Многие смотрят на лицо бьющего перед ударом и затем предсказывают, забьет он пенальти или нет. Я же смотрел на марокканского вратаря и понимал, что он сейчас способен абсолютно всё отразить. Это в принципе и произошло.
Глянул его статистику за "Севилью": у него там в 82 матчах в Примере 1 гол и 3 ГП. У нас в чемпионате некоторые нападающие так результативно не играют)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:29
Причем здесь это? За 120 мин Испания 1 раз пробила в створ ворот. С такой игрой на Чм делать нечего
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:06
Тут всё просто,Испанцы просто не могут бить пенальти!
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