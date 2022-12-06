Вратарь Марокко Буну рассказал, что помогло ему в серии пенальти с Испанией

Голкипер сборной Марокко прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала ЧМ -2022 против Испании (0:0, 3:0 по пенальти).

Успех в серии пенальти — это всегда немного интуиции и удачи. Мы победили, и это самое главное. Поздравляю всю команду, они выполнили свою работу, это было потрясающе. Нелегко оставаться сосредоточенным в течение всех 120 минут в матче против Испании, которая постоянно владеет мячом.