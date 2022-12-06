Вратарь Марокко Буну рассказал, что помогло ему в серии пенальти с Испанией

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании (0:0, 3:0 по пенальти).
Успех в серии пенальти — это всегда немного интуиции и удачи. Мы победили, и это самое главное. Поздравляю всю команду, они выполнили свою работу, это было потрясающе. Нелегко оставаться сосредоточенным в течение всех 120 минут в матче против Испании, которая постоянно владеет мячом.
Глянул его статистику за "Севилью": у него там в 82 матчах в Примере 1 гол и 3 ГП. У нас в чемпионате некоторые нападающие так результативно не играют)
Глянул его статистику за "Севилью": у него там в 82 матчах в Примере 1 гол и 3 ГП. У нас в чемпионате некоторые нападающие так результативно не играют)