Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Газзаев: «У Португалии хорошая команда, если Роналду сидит в запасе»

вчера, 14:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев высказался о победе Португалии над командой Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1).

Португалия просто уничтожила Швейцарию. Никаких шансов не было у швейцарцев. Во время матча складывалось такое ощущение, что профессиональная команда играла с командой любителей. Поэтому и такой счёт — 6:1. У Португалии хорошая команда, если Роналду остаётся в запасе.

Португалия команда с амбициями. Я уверен, они войдут в четвёрку лучших команд. Я считаю, что Бразилия, Аргентина, Франция и Португалия — это полуфиналисты чемпионата мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Булыкин назвал своих фаворитов на ЧМ-2022
Вчера, 23:49
Игорь Ларионов рассказал, за какими сборными он следит на ЧМ-2022
Вчера, 23:44
Газзаев выделил лучшие матчи 1/8 финала чемпионата мира
Вчера, 21:08
Бывший вратарь сборной России назвал недостаток бразильцев на ЧМ-22
Вчера, 19:29
Булыкин: «Педринью могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»
Вчера, 18:20
Гранат сравнил силу сборной Испании на ЧМ-2018 и ЧМ-2022
Вчера, 17:04
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:39
есть перспективы, есть !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:39
Ну прямо Роналду совсем уже ни на что не годен...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:11
Это и так понятно. Кто ещё не высказался по этому поводу?)
BENFICA
BENFICA
вчера в 15:18
Это точно!
Неэгоист
Неэгоист ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 15:17
Этот номер больше не пройдёт...
Elliada
Elliada
вчера в 15:03
Нельзя такое говорить Газаеву, а то может нарваться на критику от 2-3 пользователей Соккера, для которых балласт бог
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 15:00
Так могут сделать его чемпионом мира, как сделали в Европе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 