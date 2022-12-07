Газзаев: «У Португалии хорошая команда, если Роналду сидит в запасе»

Экс-наставник сборной России высказался о победе Португалии над командой Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ -2022 (6:1).

Португалия просто уничтожила Швейцарию. Никаких шансов не было у швейцарцев. Во время матча складывалось такое ощущение, что профессиональная команда играла с командой любителей. Поэтому и такой счёт — 6:1. У Португалии хорошая команда, если Роналду остаётся в запасе.

Португалия команда с амбициями. Я уверен, они войдут в четвёрку лучших команд. Я считаю, что Бразилия, Аргентина, Франция и Португалия — это полуфиналисты чемпионата мира.