Роналду хочет играть в Лиге чемпионов. Его агент работает над поиском клуба

Нападающий Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в Европе.
В приоритете у португальца предложения от европейских клубов, которые играют в Лиге чемпионов. Его агент Жорже Мендеш работает над поиском подходящего варианта.
Ранее Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский «Аль-Наср».
Конечно, он примет предложение арабов. Просто будет ждать до последнего предложения клубов из Европы, но не дождется. Никто не хотел подписать его летом, а после его блеклой игры за МЮ и за сборную, многочисленных скандалов, больших требований просто с позором уедет в СА.
Конечно, он примет предложение арабов. Просто будет ждать до последнего предложения клубов из Европы, но не дождется. Никто не хотел подписать его летом, а после его блеклой игры за МЮ и за сборную, многочисленных скандалов, больших требований просто с позором уедет в СА.
Атлет, трудяга, воин и борец,
Доколе клубы будут против гея?
Купите вы Роналду, наконец!
Забьёт голы победные с пенальти
И выведет из группы ваш клубец,
Главное его в старте выпускайте,
Купите вы Роналду, наконец!
Читаем мы целыми днями прессу,
Хочет в ЛЧ, конечно, молодец,
И пусть уже он не догонит Месси,
Но всё равно купите, наконец!
Атлет, трудяга, воин и борец,
Доколе клубы будут против гея?
Купите вы Роналду, наконец!
Забьёт голы победные с пенальти
И выведет из группы ваш клубец,
Главное его в старте выпускайте,
Купите вы Роналду, наконец!
Читаем мы целыми днями прессу,
Хочет в ЛЧ, конечно, молодец,
И пусть уже он не догонит Месси,
Но всё равно купите, наконец!
Это только потому, что футбол командная игра Роналду удается на всех наехжать. А если это бокс? Вот стух Майк Тайсон и что все обязаны смотреть его матчи? Или винить других в его личной неспособности ничего показать в спорте?
Это только потому, что футбол командная игра Роналду удается на всех наехжать. А если это бокс? Вот стух Майк Тайсон и что все обязаны смотреть его матчи? Или винить других в его личной неспособности ничего показать в спорте?