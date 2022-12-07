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Роналду хочет играть в Лиге чемпионов. Его агент работает над поиском клуба

вчера, 09:54

Нападающий Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в Европе.

В приоритете у португальца предложения от европейских клубов, которые играют в Лиге чемпионов. Его агент Жорже Мендеш работает над поиском подходящего варианта.

Ранее Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский «Аль-Наср».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Специально допустил это я понял.
Я не про ошибки, а про само слово "наконец", "на конец".
На болт короче!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:25
Из за грамматических ошибок смысл не меняется.
Вот я намеренно написал с громадными ошибками,все равно любой прочитает и смысл поймет 1000%.

Смысл меняется тут:"Казнить,нельзя помиловать---Казнить нельзя,помиловать".
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 17:30
Надо понять одну вещь. За этим человеком влияние, огромное влияние на миллиардную армию фанатов. Этот человек ещё долгие годы будет приносить очень большие деньги тем толстопузам кто будет пользоваться. Даже сидя на лавке его вчера фоткали 100 репортёров. Даже в этой ситуации когда с футболом стало мало получаться, трибуны кричали его имя и требовали чтобы его выпустили на поле... Такое ощущение что фанатам не важно играет он или нет, важно чтоб увидеть его в живую...

Раз это так, то с точки зрения прибыльности он ещё в теме. Он ещё может принести огромные деньги. Но, на кону Он + деньги против развала клуба. Риск велик.

Этот ЧМ последняя надежда для Роналду. Он все ещё надеятся что покажет себя и топ клуб заинтересуется им. А все эти разговоры про арабские клубы это чтоб цену за себя ещё держать по выше.

А если не покажет себя и не будут достойные предложения, вероятность того что объявит о завершении карьеры очень высока. Так как бесплатно играть не будет, в другой мир футбола он не пойдет...

Но всему этому ответ мы получим по началу второго сезона. А пока все новости про его переходы будут восприниматься мной как утка.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:23
Этот парень явно сдал в физике, он потерял в скорости, рывки не, что были раньше. Ну какой ЛЧ? Пора уже менять мышление. Признаться себе, что время прошло.
Не нужно быть посмещищем, уважать свою карьеру, а не сидеть на лавке в другом клубе и ждать пока тебя выпустят на 5 минут в конце матча при счёте 4:0.
Лучший вариант - это только развлекать арабов за огромные деньги, либо в МЛС и то на год, полтора!
А потом менять род деятельности!
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:18
Так-то оно так, но смысл слова меняется)
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:11
И он ещё надеется, что кому-то станет нужным, особенно после "блестящего" выступления на ЧМ?
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 16:53
После ЧМ его футболки даже на родине перестанут покупать, какая нахрен ЛЧ? Три варианта: бутсы на гвоздь, арабы или МЛС. Лучший вариант первый, и попробовать кино, денег там тоже много!
lobsterdam
lobsterdam ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:53
главное - процесс...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:43
Зачем ему ЛЧ? Он уже 4 ушастых взял или 5 . Что ему еще доказывать и кому? Самое лучшее что он может сделать сейчас-дойти с Португалией до полуфинала и если к Саудитам на бриллиантовый контракт не хочет-в Спортинг(хотя и там он не нужен) Тогда тупо на покой уже пора Рон-ты велик не смотря на твои закидоны и удачи в любом случае!
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:26
зачем тебе ЛЧ?
DXTK
DXTK
вчера в 13:44, ред.
Рон хочет ЛЧ, а ЛЧ не хочет Рона. какая трагедия.
r5bmt5ahgubk
r5bmt5ahgubk ответ Alexander Pavlov (раскрыть)
вчера в 13:30
Это Вы уже другую тему подняли:
- Наконец, - сказал Бадр, что так долго?
На конец ты приехал в Марокко!
Знатог
Знатог
вчера в 13:23, ред.
Бороться и искать, найти и не играть!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:16, ред.
А я про что... Он будет искать до последнего... Если летом он искал гранд в надежде подписать условные 1+1, то теперь будет подписывать для начала на пол года... Естественно выбирать будет обязательно из команд, которые сейчас играют в ЛЧ... Это меняет дело... Дураки в лице условных Наполи или Челси найдутся... Найдут они для него 10-15 лямов на полгода.. А дальше он будет смотреть - попала ли команда в ЛЧ или нет... 100%... Его мозги очень примитивные, чтобы их было не понять...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:07
Пока Роналду платит агенту за поиск, тот "ищет".
Знатог
Знатог ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 13:06
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Alexander Pavlov (раскрыть)
    вчера в 13:04
    Какая разница слитно или раздельно,главное смысл,этот сайт не сайт рускаго езика,етот сейт балелчиков фютбала.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 13:00
    На самом деле он бредит.У него в черепе своем мысли о Месси,раз Месси забивает и играет в ЛЧ,тогда и он должен,хотя пора осозновать,что он не уровен Месси.
    Месси футбольный супер гранд а Роналду супер гранд по спринту.
    kindpennywise
    kindpennywise ответ salleeh (раскрыть)
    вчера в 12:52
    Дело не в том что криво подают или простреливают. Ему и так давали шансы. Я одного понять не могу, как можно так прям резко упасть в дно, если уровень был на высочайшем целых 18 лет (начиная с евро 2004 до конца сезона АПЛ 2022-22)???
    Тут мне кажется наложилась целая прослойка проблем вылившихся в депрессию: разочарование от ожиданий игры за МЮ и стараний, которые ни к чему не привели плюс потеря ребенка и возможно еще проблемы о которых никто не знает.
    Поэтому, либо с психикой что-то совсем не ладное, либо просто потерял интерес к футболу окончательно.
    То что я вижу на поле это просто кошмар. Скорость исчезла наглухо, реализация моментов отсутствует. Обидно, когда любимый футболист так вот играет. Чтоб забивать нельзя быть статичным, причем даже в штрафной. Вон Леао вышел и забил. Роналду ведь никто не мешал.
    Еще 2 момента:
    1. Судья дал забить зная что там оффсайд. Даже судья хочет помочь Рону ментально пробить себя вверх. Чтоб человек поверил, что он еще что то может.
    2. Как только он вышел на замену команда просто бросила играть. Я думаю он тоже это заметил. Ощущение будто команда его сливает. С ним по ходу только Пепе и Бруну.

    Не будет забивать в Баварии Рон столько. У него природа игрока фланга, он зоны не ищет как поляк. Поляк начинал как форвард, поэтому в 34 так играет.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 12:50
    Ищет, ищет и никак не найдёт. Капризный балласт никому не нужен.
    djbobo
    djbobo
    вчера в 12:22
    Если клуб уважает спорт, футбол, болельщиков и себя самого - он не купит Роналду, заведомо обрекая себя на психозы и скандалы съехавшего с катушек.
    Это только потому, что футбол командная игра Роналду удается на всех наехжать. А если это бокс? Вот стух Майк Тайсон и что все обязаны смотреть его матчи? Или винить других в его личной неспособности ничего показать в спорте?
    salleeh
    salleeh
    вчера в 12:07
    Идеально было бы в Баварии, где команда была приучена играть на Роберта, Роналду забивал бы пачками. Уж замыкать то он и в 45 лет сможет, да и головой он играет лучше всех. Проблемы Рона в другом, на него не играют или подают так криво, что шансов просто нет. А вот с такими ассистами как Мюллер, Киммих, или тот же Павар, было бы самое то. Только вот Бавария не будет тратить на него большие деньги…🤔
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:40
    чтобы играть в ЛЧ, надо еще волосы отрастить
    Alexander Pavlov
    Alexander Pavlov ответ kyw6r4m67xvy (раскрыть)
    вчера в 11:38
    «Но всё равно купите, наконец».
    «Наконец» тут надо писать раздельно.
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:07
    Для Рона есть один вариант в Европе, это молдавский "Шериф"...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 11:05
    Кому он нужен сейчас?
    Знатог
    Знатог
    вчера в 11:01
    В Беларусь можно, они тоже играют в Лиге чемпионов.
    John 5mith
    John 5mith
    вчера в 10:57
    Похоже он просто набивает цену у арабов.
    "Не пойду к вам за 200 лямов, хочу в ЛЧ. Или предлагайте больше".
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:57
    Жаль мне агента, в пустую будет в Европе работать
    kyw6r4m67xvy
    kyw6r4m67xvy
    вчера в 10:51
    Не оставляет он эту идею
    Атлет, трудяга, воин и борец,
    Доколе клубы будут против гея?
    Купите вы Роналду, наконец!

    Забьёт голы победные с пенальти
    И выведет из группы ваш клубец,
    Главное его в старте выпускайте,
    Купите вы Роналду, наконец!

    Читаем мы целыми днями прессу,
    Хочет в ЛЧ, конечно, молодец,
    И пусть уже он не догонит Месси,
    Но всё равно купите, наконец!
    Гость
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