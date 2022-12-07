Роналду хочет играть в Лиге чемпионов. Его агент работает над поиском клуба

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вчера, 09:54

Нападающий хочет продолжить карьеру в Европе.

В приоритете у португальца предложения от европейских клубов, которые играют в Лиге чемпионов. Его агент работает над поиском подходящего варианта.

Ранее Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский «Аль-Наср».