Булыкин: «Педринью могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход Педринью в «Сан-Паулу».
Когда он только пришел, то его могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке, но парень все равно вышел и забил 4 гола. Может быть, после этого хотел, чтобы его постоянно ставили в основной состав, но этого не случилось, ведь у него постоянно были микротравмы.
Наверняка, у Педринью состоялся разговор с новым тренерским штабом, поэтому и решили отправить его в аренду. Если футболист хочет доказывать свой уровень и хочет играть, то он договорится с новым руководством и тренером, а в этом случае, может быть, произошел какой-то конфликт и стороны решили, что аренда – лучший вариант для всех на данный момент.
Надо было тихо перебрендировать ещё в Бразилии
Надо было тихо перебрендировать ещё в Бразилии
Вначале с трансфером Педриньо, а затем с непонятным решением по футболке. Если стыдятся фамилии "Педриньо", лучше бы вообще не покупали тогда игрока.
Вначале с трансфером Педриньо, а затем с непонятным решением по футболке. Если стыдятся фамилии "Педриньо", лучше бы вообще не покупали тогда игрока.