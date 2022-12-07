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Булыкин: «Педринью могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»

вчера, 18:20

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход Педринью в «Сан-Паулу».

Когда он только пришел, то его могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке, но парень все равно вышел и забил 4 гола. Может быть, после этого хотел, чтобы его постоянно ставили в основной состав, но этого не случилось, ведь у него постоянно были микротравмы.

Наверняка, у Педринью состоялся разговор с новым тренерским штабом, поэтому и решили отправить его в аренду. Если футболист хочет доказывать свой уровень и хочет играть, то он договорится с новым руководством и тренером, а в этом случае, может быть, произошел какой-то конфликт и стороны решили, что аренда – лучший вариант для всех на данный момент.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 06:22
Педро это Пётр. Педриньо это маленький Пётр. Ну типа Петрухин по русски. В чем проблема?
Андрей Шиян
Андрей Шиян
вчера в 21:10
Фамилию не выбирают...за сборную Англию играет Триппье,а у него на футболке написано Триппер по английски.Это похлеще будет и ничего...играет.
Брулин
Брулин
вчера в 21:03
Его подкосила ситуация с мутным назначением временного физрука.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 20:19, ред.
Тот случай, когда уровень игры соответствует надписи на майке.
Asper
Asper
вчера в 19:12
С фамилией (ну точнее, с никнеймом, прозвищем и тп) вы сами ситуацию на самотёк пустили, а стало быть просто тупо подставили парня, чтоб он эти эмоции испытывал по приезду в Москву.
Надо было тихо перебрендировать ещё в Бразилии
Zimka
Zimka
вчера в 19:04
Некто Джано, тоже не под фамилией выступал.
foxsziver
foxsziver
вчера в 18:53, ред.
в Арсенале смеялись над фамилией Аршавин (arse shaving - брить пятую точку), и что? Он поначалу обижался а потом привык. Жирков в Челси тоже (jerk off - думаю тут ясно)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Щас такая фамилия в Европе в большом тренде...))
makkie
makkie
вчера в 18:37
Да уж, облажались в Локо по-полной.
Вначале с трансфером Педриньо, а затем с непонятным решением по футболке. Если стыдятся фамилии "Педриньо", лучше бы вообще не покупали тогда игрока.
Futurista
Futurista
вчера в 18:32
Эх Педринью, нам ли жить в печали)...и фамилию не черти накачали...
Гость
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