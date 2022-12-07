Булыкин: «Педринью могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»

Бывший форвард «Локомотива» отреагировал на уход в «Сан-Паулу».

Когда он только пришел, то его могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке, но парень все равно вышел и забил 4 гола. Может быть, после этого хотел, чтобы его постоянно ставили в основной состав, но этого не случилось, ведь у него постоянно были микротравмы.

Наверняка, у Педринью состоялся разговор с новым тренерским штабом, поэтому и решили отправить его в аренду. Если футболист хочет доказывать свой уровень и хочет играть, то он договорится с новым руководством и тренером, а в этом случае, может быть, произошел какой-то конфликт и стороны решили, что аренда – лучший вариант для всех на данный момент.