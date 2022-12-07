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Экс-тренер «Динамо» прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022

вчера, 15:59
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении сборной Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Марокко (0:0 в основное и дополнительное время, 0:3 по пенальти).

Я ожидал, что испанцы завладеют преимуществом и будут атаковать остро. Получилось так, что они просто катали мяч по полю, но моментов не создавали. Марокканцев поддерживали трибуны: свистели, когда у испанцев был мяч, и восхищались, когда атаковали.

Этот результат неожиданный, но естественный. Марокко по игре смотрелось увереннее. Результат закономерен.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:35
Только увидел заглавие статьи, сразу понял кто автор. Скучает человек без работы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:10
От России Они тоже вылетали, так что ничего удивительного...
Гость
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