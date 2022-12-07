Экс-тренер «Динамо» прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022

Экс-наставник «Динамо» высказался о поражении сборной Испании в матче 1/8 финала ЧМ -2022 с Марокко (0:0 в основное и дополнительное время, 0:3 по пенальти).

Я ожидал, что испанцы завладеют преимуществом и будут атаковать остро. Получилось так, что они просто катали мяч по полю, но моментов не создавали. Марокканцев поддерживали трибуны: свистели, когда у испанцев был мяч, и восхищались, когда атаковали.

Этот результат неожиданный, но естественный. Марокко по игре смотрелось увереннее. Результат закономерен.