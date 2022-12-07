Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гаджиев назвал лучших российских футболистов современности

вчера, 16:43

Российский тренер Гаджи Гаджиев назвал российских футболистов, которых считает лучшими в современной истории.

Кто лучший российский футболист в современной истории? Это те, кто выигрывал бронзу на чемпионате Европы и брал Кубок УЕФА. Наверное, Аршавин и Акинфеев. Были ещё Березуцкие, но Акинфеев выше уровнем. «Спящий гигант» Роман Павлюченко? — нет. Получается, Аршавин и Акинфеев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Булыкин назвал своих фаворитов на ЧМ-2022
Вчера, 23:49
Игорь Ларионов рассказал, за какими сборными он следит на ЧМ-2022
Вчера, 23:44
Газзаев выделил лучшие матчи 1/8 финала чемпионата мира
Вчера, 21:08
Бывший вратарь сборной России назвал недостаток бразильцев на ЧМ-22
Вчера, 19:29
Булыкин: «Педринью могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»
Вчера, 18:20
Гранат сравнил силу сборной Испании на ЧМ-2018 и ЧМ-2022
Вчера, 17:04
Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 19:15, ред.
Если уж говорить о современности, то как можно ставить вместе Акинфеева, действующего футболиста и Аршавина, который уже почти 10 лет не выходит на поле?
Если футболисты прошлого, то есть Аленичев, выигрывающий Лигу Чемпионов, Мостовой, блистающий в Испании - все выше Аршавина. А в современности есть Головин, Миранчук, Акинфеев. А то собрали солянку непонятно из кого.
протон
протон
вчера в 17:52
Жирков, как минимум не хуже...Сложно сравнивать игроков разных амплуа , а по линиям наверное Акинфеев-Жирков-Аршавин- Павлюченко, последние трое входили в символическую сборную ЧЕ-2008, четвёртым был кажется Зырянов
Аршавин - единственный игрок из РФ, который достаточно успешно играл в топ лиге, в Зените в еврокубках, был сильнейшим в сборной эпохи Хиддинка;
Жирков - футболист от Бога.., но менталитет и нежелание, может неспособность.. адаптироваться в Европе помешали стать реальным топом на континенте..
Longless
Longless
вчера в 16:46
Полностью согласен, а кто еще есть?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 