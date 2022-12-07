Гаджиев назвал лучших российских футболистов современности

Российский тренер назвал российских футболистов, которых считает лучшими в современной истории.

Кто лучший российский футболист в современной истории? Это те, кто выигрывал бронзу на чемпионате Европы и брал Кубок УЕФА . Наверное, Аршавин и Акинфеев. Были ещё Березуцкие, но Акинфеев выше уровнем. «Спящий гигант» Роман Павлюченко? — нет. Получается, Аршавин и Акинфеев.