Гаджиев назвал лучших российских футболистов современности

Российский тренер Гаджи Гаджиев назвал российских футболистов, которых считает лучшими в современной истории.
Кто лучший российский футболист в современной истории? Это те, кто выигрывал бронзу на чемпионате Европы и брал Кубок УЕФА. Наверное, Аршавин и Акинфеев. Были ещё Березуцкие, но Акинфеев выше уровнем. «Спящий гигант» Роман Павлюченко? — нет. Получается, Аршавин и Акинфеев.
Если футболисты прошлого, то есть Аленичев, выигрывающий Лигу Чемпионов, Мостовой, блистающий в Испании - все выше Аршавина. А в современности есть Головин, Миранчук, Акинфеев. А то собрали солянку непонятно из кого.
Если футболисты прошлого, то есть Аленичев, выигрывающий Лигу Чемпионов, Мостовой, блистающий в Испании - все выше Аршавина. А в современности есть Головин, Миранчук, Акинфеев. А то собрали солянку непонятно из кого.
Аршавин - единственный игрок из РФ, который достаточно успешно играл в топ лиге, в Зените в еврокубках, был сильнейшим в сборной эпохи Хиддинка;
Жирков - футболист от Бога.., но менталитет и нежелание, может неспособность.. адаптироваться в Европе помешали стать реальным топом на континенте..
Аршавин - единственный игрок из РФ, который достаточно успешно играл в топ лиге, в Зените в еврокубках, был сильнейшим в сборной эпохи Хиддинка;
Жирков - футболист от Бога.., но менталитет и нежелание, может неспособность.. адаптироваться в Европе помешали стать реальным топом на континенте..