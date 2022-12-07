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Орлов — об уровне РПЛ: «Дом отдыха. Отыграли эпизод и стоят»

вчера, 16:42

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова «Зенита» Данила Кругового, который считает, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-22.

У меня очень сдержанное мнение на этот счет. Конечно, я желаю успехов сборной России, но тот темп, которые 90 минут держат команды на чемпионат мира, российские футболисты держать не могут. В сборной России нет ни одной европейской звезды. Поэтому — на что рассчитывать? Предполагать, что сборная бы вышла из группы — чистый оптимизм. Нам, во-первых, надо было бы поляков обыграть. Российский футбол не способен сегодня на такой уровень в финальной части. У нас просто нет мастеровитых игроков.

А самое главное — физическая подготовленность. Наши футболисты здорово живут и говорят, но почему они не бегают девяносто минут? Когда я играл в футбол, еще во времена Советского Союза, у нас не было игрока, который бы не мог весь матч бегать и пробегать по 12-14 километров. А сейчас — дом отдыха. Отыграли эпизод и стоят. Это в российском чемпионате. А в европейских-то так не играют. Когда мы будем физически готовы, тогда можно будет о чем-то говорить. Надо давать объективную оценку, иначе наши футболисты не будут прогрессировать. А мыслить в духе «нам бы только туда попасть.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Manaseryan (раскрыть)
вчера в 20:04
Для спортсменов - база отдыха.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:53
Всмысле у нас нет ни 1 европейской звезды??? Лучший игрок ариса 2 месяца подряд
lotsman
lotsman
вчера в 17:13
У сборной России шансов на ЧМ не было бы. Скорости не те.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:00
Кто виноват? Что делать? Вечные вопросы каждый год, десятилетия. Кто пешеходу платил в Зените млн за лунную походку?). Кто тащил его на вершину? Почему тренер, который снимал скальп с Гвардиолы и с др, обыгрывая Барселону, Атлетико, Баварию, Аякс и тд. остался не удел в РПЛ? А его команды, что Рубин, что Ростов всегда отличались хорошей физической подготовкой. Проблема внутри. Надо подойти к зеркалу только.
makkie
makkie
вчера в 16:53
Как ни странно, но Орлов прав.
Еще удивляет игра некоторых защитников, которые подозрительно легко дают себя обыгрывать и практически не мешают забивать условному Малкому.
Manaseryan
Manaseryan
вчера в 16:44
Дом отдыха для стариков, а они спортсмены.
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