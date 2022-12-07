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Билеты на матч Англия — Франция продаются в 28 раз дороже номинальной цены

вчера, 18:43
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Англией и Францией продаются за 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 770 тысяч рублей).

Сообщается, что фанаты платят за билет в 28 раз больше номинальной стоимости, чтобы посмотреть игру вживую.

Напомним, что поединок между англичанами и французами состоится 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:37
10000 фунтов ?! Фигня. Один раз живём!
Пепс
Пепс ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:26
    shur
    shur
    вчера в 21:14
    ...я кинулся считать свою пенсию, нет не хватает на билетик,
    может кто взаймы даст ?!
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 20:31
    Евреи нашли себе калым !
    протон
    протон
    вчера в 20:18
    Катар просто проводит турнир для себя, ну и вип-персон)
    Как по мне, проведение чемпионата мира - это всегда было знакомство с культурой страны.
    Ну здорово же было, когда туристы и болельщики ездили по городам страны-хозяйки, узнавали культуру, традиции, пробовали местную еду, заводили новых друзей.
    Это хороший такой человеческий вайб.
    А тут пугают ценами на гостиницы, накручивают космически цену билетов на игру.
    протон
    протон
    вчера в 20:08
    Интересно, сколько будет стоить финальная игра?
    monah-10
    monah-10 ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 19:52
    Незнаю как там нагреют, но по законам Катара, за спекуляцию и рук можно лишиться.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:45
    Пиндосы решат: значит на жизнь хватает с избытком. Можно цены на СПГ увеличить ещё в 4 раза.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 19:18
    Вот нагреют руки перекупщики. Такую цену загнули. Ужас!
    2km477mfathx
    2km477mfathx
    вчера в 18:46
    Пожалуй эта игра будет пропуском в финал
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:44, ред.
    Чем дальше в лес, тем больше дров. )
    Один из самых интересных матчей чемпионата мира, на сегодняшний день.
    Удачи Франция ! Против англосаксофонистов !(
    Гость
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