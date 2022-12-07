Билеты на матч Англия — Франция продаются в 28 раз дороже номинальной цены

Билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Англией и Францией продаются за 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 770 тысяч рублей).
Сообщается, что фанаты платят за билет в 28 раз больше номинальной стоимости, чтобы посмотреть игру вживую.
Напомним, что поединок между англичанами и французами состоится 10 декабря в 22:00 по московскому времени.
может кто взаймы даст ?!
может кто взаймы даст ?!
Как по мне, проведение чемпионата мира - это всегда было знакомство с культурой страны.
Ну здорово же было, когда туристы и болельщики ездили по городам страны-хозяйки, узнавали культуру, традиции, пробовали местную еду, заводили новых друзей.
Это хороший такой человеческий вайб.
А тут пугают ценами на гостиницы, накручивают космически цену билетов на игру.
Как по мне, проведение чемпионата мира - это всегда было знакомство с культурой страны.
Ну здорово же было, когда туристы и болельщики ездили по городам страны-хозяйки, узнавали культуру, традиции, пробовали местную еду, заводили новых друзей.
Это хороший такой человеческий вайб.
А тут пугают ценами на гостиницы, накручивают космически цену билетов на игру.
Один из самых интересных матчей чемпионата мира, на сегодняшний день.
Удачи Франция ! Против англосаксофонистов !(
Один из самых интересных матчей чемпионата мира, на сегодняшний день.
Удачи Франция ! Против англосаксофонистов !(