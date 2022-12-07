Билеты на матч Англия — Франция продаются в 28 раз дороже номинальной цены

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вчера, 18:43

Билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Англией и Францией продаются за 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 770 тысяч рублей).

Сообщается, что фанаты платят за билет в 28 раз больше номинальной стоимости, чтобы посмотреть игру вживую.

Напомним, что поединок между англичанами и французами состоится 10 декабря в 22:00 по московскому времени.