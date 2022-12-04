Компьютер подсчитал, какова была трансферная стоимость игроков прошлого

Специальный алгоритм рассчитал, какова была бы трансферная стоимость некоторых звезд футбола прошлого в текущем финансовом эквиваленте.
За основу брались крупные сделки нашего времени, как, например, переход Неймара в ПСЖ за 196 млн фунтов стерлингов. Итоги подсчетов оказались следующими:
Габриэль Батистута во время выступления в «Роме» стоил бы 249 миллионов фунтов стерлингов;
Марко ван Бастен («Милан») — 291 млн;
Мишель Платини («Ювентус») — 296 млн;
Кристиан Вьери («Интер») — 296 млн;
Диего Марадона («Наполи») — 305 млн;
Роналдо («Интер») — 383 млн.
Что любопытно, стоимость Гонсало Игуаина времен его выступлений за «Ювентус» в этом рейтинге составила 234 миллиона фунтов стерлингов.