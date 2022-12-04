Компьютер подсчитал, какова была трансферная стоимость игроков прошлого

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сегодня, 21:55

Специальный алгоритм рассчитал, какова была бы трансферная стоимость некоторых звезд футбола прошлого в текущем финансовом эквиваленте.

За основу брались крупные сделки нашего времени, как, например, переход в ПСЖ за 196 млн фунтов стерлингов. Итоги подсчетов оказались следующими:

во время выступления в «Роме» стоил бы 249 миллионов фунтов стерлингов;

(«Милан») — 291 млн;

(«Ювентус») — 296 млн;

(«Интер») — 296 млн;

(«Наполи») — 305 млн;

(«Интер») — 383 млн.

Что любопытно, стоимость Гонсало Игуаина времен его выступлений за «Ювентус» в этом рейтинге составила 234 миллиона фунтов стерлингов.