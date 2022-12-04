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Компьютер подсчитал, какова была трансферная стоимость игроков прошлого

сегодня, 21:55

Специальный алгоритм рассчитал, какова была бы трансферная стоимость некоторых звезд футбола прошлого в текущем финансовом эквиваленте.

За основу брались крупные сделки нашего времени, как, например, переход Неймара в ПСЖ за 196 млн фунтов стерлингов. Итоги подсчетов оказались следующими:

Габриэль Батистута во время выступления в «Роме» стоил бы 249 миллионов фунтов стерлингов;

Марко ван Бастен («Милан») — 291 млн;

Мишель Платини («Ювентус») — 296 млн;

Кристиан Вьери («Интер») — 296 млн;

Диего Марадона («Наполи») — 305 млн;

Роналдо («Интер») — 383 млн.

Что любопытно, стоимость Гонсало Игуаина времен его выступлений за «Ювентус» в этом рейтинге составила 234 миллиона фунтов стерлингов.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:42
Интересно когда эти безумные цифры дойдут до миллиарда, и кто это будет?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:30
Я бы хотел за Владислава Радимова и Александра Панова узнать
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:28
Интересно ещё сколько бы у них было подписчиков посчитать
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
сегодня в 23:27
.
Узбагойся
Узбагойся
сегодня в 23:26
А компьютер-то, похоже, итальянского происхождения)
alexgurzan
alexgurzan ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:16
Будьте добры, уточните, что значит "слетели лайки"?
На счёт премодерации проверил ещё раз, попробуйте почистить кеш в браузере или выйти и зайти в свой аккаунт.
За лучшие комментарии всё верно, сейчас так:
6) Попадание в блок "лучший комментарий" в течение 5 часов после публикации материала — 350 очков. Не более двух раз в сутки.
Т.е. попасть в лучшие можно сколько угодно раз, но очки начисляются, только за два попадания в сутки, у Вас это комментарии за 00:06 и 10:58.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:15
На мой субъективный взгляд, если бы не любовь к девушкам и разгульной жизни, то лучшим на ряду с Марадоной вполне мог быть Рональдиньо . Футболист ветер импровизации, великолепный дриблёр , скорость принятия решений, уникальность во всём. Даже сейчас пересматриваю его игру в записи и восторгаюсь его гениальностью . А ведь мог стать одним из лучших гениев футбола, на равне с Пеле и Марадоной . Незнаю сколько бы он стоил , но точно не меньше Месси и Рона .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 23:09, ред.
Алекс, вечер добрый.
За сутки у меня слетело порядка 15-20 ти лайков, но самое интересное - за лучшие комментарии (сегодня у меня их около 3х) не начислялись очки (350 балов) Это как ?
Кроме того, комменты мои, в данный момент, появляются на ветках с задержками. Может чёто в техническом смысле произошло?
alexgurzan
alexgurzan ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:02
Добрый вечер.
Нет, не на премодерации.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:56
Мужики. Мой акк опять на премодерации чтоль ? Никого не трогал. В чём дело то?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:51, ред.
Деньги деньгами..., но вместо Батистуты и Вьери могли бы воткнуть и подсчитать более весомых дядек, например Зидана с Рональдиньо. Я б например , был бы не против.
vova505
vova505
сегодня в 22:50
Дороговато как-то ))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:49
Да, зубастик бы фору всем дал, если бы не травма…
А футбол мы любим, потому что видели игру Роналдиньо (конечно, утрирую, но в каждой сказке есть доля сказки).
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 22:36
Ну Рональдо стоил бы и 200 ))
Руслан Примо
Руслан Примо
сегодня в 22:27
Чушь какаято
ssspartak
ssspartak
сегодня в 22:25
Какие то абсолютно неадекватные числа.
pomor45
pomor45
сегодня в 22:25
Ещё одно предположение, что футбол мельчает в спортивном отношении и всё больше становится сферой коррупционных поползновений дельцов от футбола.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:01
Ах да, какие расчеты))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:01
Цифры просто заобоачные...
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