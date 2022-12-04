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Роналду зарабатывает около 200 миллионов евро в год

сегодня, 21:16

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду зарабатывает около 200 миллионов евро в год.

Данная сумма включает в себя зарплату, имиджевые права, спонсорство, а также различные виды бизнеса. Помимо прочего, португальцу принадлежат отели «Pestana CR7 Lifesyle», тренажерные залы под названием «CR7 Crunch Fitness», парфюмерия «Cristiano Ronaldo Fragrances» по соглашению с Eden Perfums и нижнее белье для мужчин и мальчиков «CR7 Underwear» в партнерстве с JBS Textile. Кроме того, Роналду активно сотрудничает с такими фирмами, как Nike, Herbalife и PokerStars.

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Все комментарии
baz5a6ass8hf
baz5a6ass8hf
сегодня в 22:33
Он умеет хорошо играть и хорошо себя представляет для спонсоров
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 22:26
Клинику по пересадке волос забыли... Он тоже забыл, иначе гол был бы не у Бруну ..
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 21:50
Хорошо считали?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:49
Надо ковать деньги, пока востребован у рекламодателей.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:49
Что тут сказать…молодец! Сам сделал себя, и стал таким сверх богатым человеком.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 21:33
Заслужил свои деньги трудом и упортством. Парень из простого городка играя за скромный Спортинг заставил приглядеться к себе и перешел в МЮ. Один из лучших игроков в истории футбол.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:20
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