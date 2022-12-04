Роналду зарабатывает около 200 миллионов евро в год

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сегодня, 21:16

Нападающий сборной Португалии зарабатывает около 200 миллионов евро в год.

Данная сумма включает в себя зарплату, имиджевые права, спонсорство, а также различные виды бизнеса. Помимо прочего, португальцу принадлежат отели «Pestana CR7 Lifesyle», тренажерные залы под названием «CR7 Crunch Fitness», парфюмерия «Cristiano Ronaldo Fragrances» по соглашению с Eden Perfums и нижнее белье для мужчин и мальчиков «CR7 Underwear» в партнерстве с JBS Textile. Кроме того, Роналду активно сотрудничает с такими фирмами, как Nike, Herbalife и PokerStars.