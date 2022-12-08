Мостовой включил защитника «Зенита» в число лучших на чемпионате мира

Бывший футболист сборной России оценил игру защитника «Зенита» и сборной Хорватии на чемпионате мира.

Думаю, Ловрен — один из лучших защитников чемпионата мира. Он показывает отличную игру. Выступает уверенно, надежно, а главное — без ошибок. Класс чувствуется. Может ли он снова уехать в Европу? Думаю, да. Мастерство и класс, всё это при нем, но захочет ли он сам этого? Одно дело играть в РПЛ , особенно когда нет конкуренции, а там придется пахать. Поэтому думаю, Ловрен будет продолжать играть за «Зенит». Но по всем параметрам он очень хороший защитник.