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Мостовой включил защитника «Зенита» в число лучших на чемпионате мира

вчера, 12:25

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира.

Думаю, Ловрен — один из лучших защитников чемпионата мира. Он показывает отличную игру. Выступает уверенно, надежно, а главное — без ошибок. Класс чувствуется. Может ли он снова уехать в Европу? Думаю, да. Мастерство и класс, всё это при нем, но захочет ли он сам этого? Одно дело играть в РПЛ, особенно когда нет конкуренции, а там придется пахать. Поэтому думаю, Ловрен будет продолжать играть за «Зенит». Но по всем параметрам он очень хороший защитник.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:46
Речь идет о чемпионате мира, будьте внимательней!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 14:59
Так бы самоотверженно в Зените играл бы, как на этом мундиале. Цены бы ему не было. Гыгыгы
drug01
drug01
вчера в 14:16
Прочитал сколько людей разных, смотрят футбол а вывод делает по своему. Это очень хорошо! Только не надо убирать комментарий?
VWV
VWV
вчера в 14:13
Нет, Ловрен не защитник.
Narek89
Narek89
вчера в 12:58
Ловрен хорош, да, да
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:49, ред.
Да он только в играх за сборную 3 пенки привез! С Японцами тоже ошибся, рот раскрыл и бакланов в небе считал! Смотрю Мостовые умом не отличаются!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:42
Хорваты все мертвые на поле....Какой еще там ловрен...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:33, ред.
Да прекрати опять чушь нести. Видели мы его привозы в Зените.
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