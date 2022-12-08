Виктор Онопко: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью»

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, почему Александр Мостовой критикует национальную команду.
Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались. Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?
они должны быть полностью реализованы, тогда всё у них будет ОК и они не будут отравлять всё вокруг своей желчью.
Мост просто в принципе по окончании карьеры ничего не делает, только злится на всех.
тут либо взять себя в руки и начать менять ситуацию - но это ж бред, да?
либо сжигать себя ненавистью, окончив в петле или канаве - вооо, это уже другое дело!
они должны быть полностью реализованы, тогда всё у них будет ОК и они не будут отравлять всё вокруг своей желчью.
Мост просто в принципе по окончании карьеры ничего не делает, только злится на всех.
тут либо взять себя в руки и начать менять ситуацию - но это ж бред, да?
либо сжигать себя ненавистью, окончив в петле или канаве - вооо, это уже другое дело!