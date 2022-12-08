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Виктор Онопко: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью»

вчера, 11:13

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, почему Александр Мостовой критикует национальную команду.

Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались. Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 20:00
Даже Онопко Царя не боготворит
bacek15
bacek15
вчера в 18:20
Взял бы Онопко и позвонил ему, раз вместе играли, чем выступать в СМИ.
протон
протон
вчера в 17:43
люди с таким эго крайне тяжело переживают невостребованность, критику, какие-то неудачи.


они должны быть полностью реализованы, тогда всё у них будет ОК и они не будут отравлять всё вокруг своей желчью.

Мост просто в принципе по окончании карьеры ничего не делает, только злится на всех.

тут либо взять себя в руки и начать менять ситуацию - но это ж бред, да?
либо сжигать себя ненавистью, окончив в петле или канаве - вооо, это уже другое дело!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:55
Раз журналисты звонят, значит востребован.
karnager
karnager
вчера в 12:38
Каждый зарабатывает деньги как умеет - один скандальными заявлениями и лицом, а другой - в тренерском штабе. Только вот далеко не факт, что у Онопко - "работа мечты")
Boricku
Boricku
вчера в 12:18
Все плохие , Царь всегда на Руси хороший. Правильно делает, что не идёт вторым тренделем, не уровень.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:54
А что вы думаете, что им, царям, легко...
sir_Alex
sir_Alex ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 11:52
Не только для спортсмена.
minai
minai
вчера в 11:42
Да ему даже голову помыть некогда.
8fcwvfkqxaz9
8fcwvfkqxaz9
вчера в 11:34
Виктор прав, но тут надо быть мудрее и промолчать. А то дальше понесется слово-за слово и сам будет втянут в бессмысленный конфликт. А так Мостовой реально притомил, действительно много негатива от него.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 11:29
Почему не востребован? Очень даже востребован среди СМИ. Про Онопко никто ничего не слышит, в отличии от Мостового. Пиарит себя будь здоров. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:24
Хорошо подмечено
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:24
Мостовой, что то совсем в последнее время крышей поехал.
galem72
galem72
вчера в 11:17
Если он бы Саша занялся полезным делом, то у него бы и не было времени нести всякую х в эфирах муть тв.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:15
невостребованность для спортсена плохо.
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