Виктор Онопко: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью»

Помощник главного тренера сборной России рассказал, почему критикует национальную команду.

Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались. Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?