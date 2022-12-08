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Депутат Госдумы считает, что в российском футболе не должно быть легионеров

вчера, 17:10

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что российскому футболу нужно отказаться от легионеров.

Советские футболисты в каждом матче боролись за престиж страны, а не за головокружительные цифры в контрактах — и был успех. Их имена знал весь мир.

Я хочу болеть и поддерживать российских спортсменов. В России нужно растить своих звёзд футбола, а не покупать чужих. Повторяю, как и прежде, необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.

Что касается уровня РПЛ, то сейчас его вряд ли можно охарактеризовать как высокий. Терять, значит, нам решительно нечего, особенно в текущих условиях спортивной блокады. Нескольких лет будет достаточно, чтобы перспективные российские футболисты проявили себя, и тогда мы увидим совсем другой отечественный футбол.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:26
Все верно конечно,но клубы не согласятся с этим.Пока не согласятся.А время подскажет,что глупо транжирить деньги на легов для внутреннего чемпионата.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:12
Пусть легионеры играют - пока свои российские не подрастут..
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:33
В Российском футболе ( и рядом с ним) не должно быть популистов и пропагандистов а должны работать специалисты, которые лучше знают что нужно нашему футболу. Эх и если бы им не мешали и не навязывали собственных мнений было бы гораздо лучше. А то может получается полная изоляция причем с обеих сторон. А мы ведь знаем, что изоляция вредна для нашего футбола!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:18
Сборная СССР играла на ЧМ, а сейчас нет. И как определить уровень сборной страны сложно.
Здесь не изоляция, а вопрос касается футбола. Как улучшить его состояние, а уровень российского футбола упал. Легионеры теперь точно будут идти за деньгами, так как российские клубы под баном и не играют в еврокубках. Что остаётся? Развивать своих игроков и вернуться в еврокубки, чтобы определить уровень состояния российского футбола.
Можно привести другой пример, тот же БМВ, Форд, Тойоту собирали и в России, можно пересесть на такой автомобиль отечественной сборки. Но из-за санкций это невозможно. Пострадала экономика РФ, произошли сокращения рабочих мест, тем самым запустился процесс инфляции. Ничего хорошего в этом нет. Нужно искать варианты улучшения ситуации в целом и наверное сейчас важен не настолько футбол, как улучшение всей ситуации в стране, чтобы футбол развивался.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:17
Да теперь уже без разницы. Отечественный футбол мертвее мёртвого.
memphis
memphis
вчера в 17:47
Опять он...
протон
протон
вчера в 17:31, ред.
Так пусть депутаты покажут пример и откажутся от служебных иномарок. Лады без подушек безопасности - ведь тоже отличные машины.
Такое ощущение, что очень сильно ему хочется поруководить нашим футболом, чтобы обустроить его согласно своим взглядам, а вот не дают ему такой вольницы.

Только раздражение вызывают такие поверхностные популистские лозунги наших депутатов. Абсолютно не понимаю вот этой почти повсеместной идеи депутатов - изолироваться от всего мира. Чем это хорошо? Кому? Если говорить конкретно про футбол, то легионеры сейчас - это единственная ниточка, связывающая нашу лигу с мировым футболом. Не будет легионеров - будет застой, засилье паспортистов-лавочников не очень высокого уровня и просто местечковое первенство водокачки, на которое смотреть будет мало кому интересно.
протон
протон
вчера в 17:29
"в 50-х годах он смотрел только на отечественные
команды, как и вся страна."
Как будто был выбор))
Гость
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