Депутат Госдумы считает, что в российском футболе не должно быть легионеров

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что российскому футболу нужно отказаться от легионеров.
Советские футболисты в каждом матче боролись за престиж страны, а не за головокружительные цифры в контрактах — и был успех. Их имена знал весь мир.
Я хочу болеть и поддерживать российских спортсменов. В России нужно растить своих звёзд футбола, а не покупать чужих. Повторяю, как и прежде, необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.
Что касается уровня РПЛ, то сейчас его вряд ли можно охарактеризовать как высокий. Терять, значит, нам решительно нечего, особенно в текущих условиях спортивной блокады. Нескольких лет будет достаточно, чтобы перспективные российские футболисты проявили себя, и тогда мы увидим совсем другой отечественный футбол.
Здесь не изоляция, а вопрос касается футбола. Как улучшить его состояние, а уровень российского футбола упал. Легионеры теперь точно будут идти за деньгами, так как российские клубы под баном и не играют в еврокубках. Что остаётся? Развивать своих игроков и вернуться в еврокубки, чтобы определить уровень состояния российского футбола.
Можно привести другой пример, тот же БМВ, Форд, Тойоту собирали и в России, можно пересесть на такой автомобиль отечественной сборки. Но из-за санкций это невозможно. Пострадала экономика РФ, произошли сокращения рабочих мест, тем самым запустился процесс инфляции. Ничего хорошего в этом нет. Нужно искать варианты улучшения ситуации в целом и наверное сейчас важен не настолько футбол, как улучшение всей ситуации в стране, чтобы футбол развивался.
Здесь не изоляция, а вопрос касается футбола. Как улучшить его состояние, а уровень российского футбола упал. Легионеры теперь точно будут идти за деньгами, так как российские клубы под баном и не играют в еврокубках. Что остаётся? Развивать своих игроков и вернуться в еврокубки, чтобы определить уровень состояния российского футбола.
Можно привести другой пример, тот же БМВ, Форд, Тойоту собирали и в России, можно пересесть на такой автомобиль отечественной сборки. Но из-за санкций это невозможно. Пострадала экономика РФ, произошли сокращения рабочих мест, тем самым запустился процесс инфляции. Ничего хорошего в этом нет. Нужно искать варианты улучшения ситуации в целом и наверное сейчас важен не настолько футбол, как улучшение всей ситуации в стране, чтобы футбол развивался.