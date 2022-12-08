Депутат Госдумы считает, что в российском футболе не должно быть легионеров

Депутат Госдумы РФ считает, что российскому футболу нужно отказаться от легионеров.

Советские футболисты в каждом матче боролись за престиж страны, а не за головокружительные цифры в контрактах — и был успех. Их имена знал весь мир.

Я хочу болеть и поддерживать российских спортсменов. В России нужно растить своих звёзд футбола, а не покупать чужих. Повторяю, как и прежде, необходимо полностью отказаться от услуг легионеров.