Сборная Японии встретилась с премьер-министром

Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с игроками сборной после их возвращения с чемпионата мира:
Я смотрел все игры по телевизору. Ещё раз благодарю за выступление на чемпионате мира и за то, что вы подарили Японии мужество и азарт.
Надеюсь, что вы отдохнёте душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду дальнейших успехов в будущем.
Япония выиграла свою группу, а в 1/8 финала уступила Хорватии в серии пенальти.
бейсбол – 52%;
футбол – 23%
сумо – 19%;
гольф – 15%;
бокс – 10%;
гонки на мотоциклах – 9%;
реслинг – 7 % (
Думаю пора вводить футбол традиционным видом
бейсбол – 52%;
футбол – 23%
сумо – 19%;
гольф – 15%;
бокс – 10%;
гонки на мотоциклах – 9%;
реслинг – 7 % (
Думаю пора вводить футбол традиционным видом
второй по популярности вид спорта в Японии после бейсбола.
второй по популярности вид спорта в Японии после бейсбола.