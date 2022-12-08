Сборная Японии встретилась с премьер-министром

Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с игроками сборной после их возвращения с чемпионата мира:

Я смотрел все игры по телевизору. Ещё раз благодарю за выступление на чемпионате мира и за то, что вы подарили Японии мужество и азарт.

Надеюсь, что вы отдохнёте душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду дальнейших успехов в будущем.