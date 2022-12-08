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Сборная Японии встретилась с премьер-министром

вчера, 17:58
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с игроками сборной после их возвращения с чемпионата мира:

Я смотрел все игры по телевизору. Ещё раз благодарю за выступление на чемпионате мира и за то, что вы подарили Японии мужество и азарт.

Надеюсь, что вы отдохнёте душой и телом и восстановите силы. С нетерпением жду дальнейших успехов в будущем.

Япония выиграла свою группу, а в 1/8 финала уступила Хорватии в серии пенальти.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:34
Традиционный это что то другое...хотя ничему не удивлюсь глядя на современную Японию...
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:22
Не буду спорить. Но ответы на вопрос о самом популярном и любимом виде спорта среди местных жителей могут удивить читателя. Вот что популярно у японцев:
бейсбол – 52%;
футбол – 23%
сумо – 19%;
гольф – 15%;
бокс – 10%;
гонки на мотоциклах – 9%;
реслинг – 7 % (
Думаю пора вводить футбол традиционным видом
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:16
Я и не написал, что футбол не популярен в Японии...но он не является традиционным видом спорта в этой стране как факт)...
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
Футбол - один из самых популярных видов спорта в Японии.
второй по популярности вид спорта в Японии после бейсбола.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:10
В Японии только в традиционных видах спорта соответствующие звания...футбол таковым не является...
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:10
Хорошо, что сеппуку не состоялось)))
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 18:05
Это только у нас могут. Так награды и титулы обесценить постараться нужно.
протон
протон
вчера в 18:00
И что, даже звания заслуженных мастеров спорта не дали?)
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