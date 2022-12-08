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МакАлистер рассказал, кто из игроков удивляет его больше остальных

вчера, 19:07
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Полузащитник сборной Аргентины Алексис МакАлистер рассказал, что Лионель Месси — игрок, который удивляет его больше всего. А также поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов:

Мы знаем Месси, но он всё равно удивляет нас каждый день. Он делает невероятные вещи как на тренировках, так и в матчах. Лео выглядит счастливым, и это очень важно для нас.

Наша команда приехала сюда с большим энтузиазмом. У нас отличный коллектив, и мы всегда стремимся к лучшему. Знаем, что у соперника есть сильные игроки и хорошая тактика. Но самое главное – думать о своей игре и осознавать, что мы можем сделать. У противостояния Аргентины и Нидерландов богатая история, это очень серьёзный соперник. Возможно, игра с Австралией случилась слишком быстро после предыдущей, но теперь у нас было несколько дней, чтобы отдохнуть и увидеть семью.

Очень рад возможности насладиться чемпионатом мира. Я тот игрок, который старается сделать всё возможное для своей команды: найти пространство, играть просто. Чувствую себя очень хорошо, а партнёры помогают мне во всём. Обычно нервничаю перед играми, но во время нынешнего чемпионата мира со мной этого не происходит. Наслаждаюсь происходящим.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:14
С голландцами вам придётся туговато. Скорее всего проиграете.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 19:09, ред.
Совсем повзрослел кевин. Когда следующая съемка «Один дома» будет.
Гость
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