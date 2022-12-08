МакАлистер рассказал, кто из игроков удивляет его больше остальных

Полузащитник сборной Аргентины рассказал, что — игрок, который удивляет его больше всего. А также поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов:

Мы знаем Месси, но он всё равно удивляет нас каждый день. Он делает невероятные вещи как на тренировках, так и в матчах. Лео выглядит счастливым, и это очень важно для нас.

Наша команда приехала сюда с большим энтузиазмом. У нас отличный коллектив, и мы всегда стремимся к лучшему. Знаем, что у соперника есть сильные игроки и хорошая тактика. Но самое главное – думать о своей игре и осознавать, что мы можем сделать. У противостояния Аргентины и Нидерландов богатая история, это очень серьёзный соперник. Возможно, игра с Австралией случилась слишком быстро после предыдущей, но теперь у нас было несколько дней, чтобы отдохнуть и увидеть семью.

Очень рад возможности насладиться чемпионатом мира. Я тот игрок, который старается сделать всё возможное для своей команды: найти пространство, играть просто. Чувствую себя очень хорошо, а партнёры помогают мне во всём. Обычно нервничаю перед играми, но во время нынешнего чемпионата мира со мной этого не происходит. Наслаждаюсь происходящим.