Капелло: «На ЧМ-2022 мы празднуем конец эпохи тики-таки»

Экс-главный тренер сборной России прокомментировал вылет Испании с чемпионата мира в Катаре.

На этом турнире мы празднуем конец эпохи тики-таки. Испания должна попрощаться с использованием ложной девятки. Это формула, которая может работать в определённых ситуациях, но она не станет полноценной системой. Фигура центрального нападающего имеет решающее значение.

Владение мячом? Когда оно не сопровождается должной скоростью игры, то становится непродуктивно. Футбол Гвардиолы изменился по сравнению с тем, что было десять лет назад. Просто вспомните, что у «Барселоны» были настоящие звезды. Когда Месси и Иньеста были в своих лучших кондициях, они могли играть в таком стиле.