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Капелло: «На ЧМ-2022 мы празднуем конец эпохи тики-таки»

вчера, 20:41

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал вылет Испании с чемпионата мира в Катаре.

На этом турнире мы празднуем конец эпохи тики-таки. Испания должна попрощаться с использованием ложной девятки. Это формула, которая может работать в определённых ситуациях, но она не станет полноценной системой. Фигура центрального нападающего имеет решающее значение.

Владение мячом? Когда оно не сопровождается должной скоростью игры, то становится непродуктивно. Футбол Гвардиолы изменился по сравнению с тем, что было десять лет назад. Просто вспомните, что у «Барселоны» были настоящие звезды. Когда Месси и Иньеста были в своих лучших кондициях, они могли играть в таком стиле.

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Все комментарии
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 21:08
Да здравствует Бей - Беги!
tvxcqzz32r24
tvxcqzz32r24
вчера в 20:59
Вот сколько игр сыграли а мы не видим какого то особого образца ведения игры. Быть может игры полу финала и финала дадут ответ на мой вопрос?
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Не надо всё валить на тики-таку. Если мастеров для неё нет в достаточном количестве, то и пыжиться не стоит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:49
Старый и мудрый Капелло прав на счёт тики-таки. Но почему же, когда время каттеначо прошло уж как лет 10 и его все научились обыгрывать, он продолжал своё каттеначо упорно прививать сборной России? В результате мы выглядели на ЧМ 2014 в Бразилии самой убогой и предсказуемой сборной, не выйдя из достаточно проходной группы?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:49
Конец Месси пришёл. Конец эпохи Роналду
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:46
Конец тактики "перекатушки " !)
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