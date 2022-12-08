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Депай рассказал о влиянии ван Гала на игру сборной

вчера, 20:30
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной и вспомнил предыдущую встречу команд на мундиале 2014 года, где Нидерланды потерпели поражение в серии пенальти:

У меня остались горькие воспоминания о том чемпионате мира? и мне хочется избавиться от этой занозы. Я хотел бы убрать её уже в пятничном матче. Мы ожидаем очень тактической встречи. И для победы нам придётся воспользоваться своими преимуществами.

Влияние ван Гала на нашу игру? Это видно по результатам. С тех пор как он стал нашим тренером, мы не проиграли ни одного матча, а дисциплина в команде повысилась. Это было очень важно для всех. Все знают его видение игры, его индивидуальность и его качества, когда дело доходит до создания сильных команд с разными стилями игры. Как бы там ни было, коллективы под началом ван Гала преуспели благодаря его мышлению и стремлению к победе. У него очень чёткие идеи, и он передаёт их команде.

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Все комментарии
Narek89
Narek89
вчера в 20:38
Тренер-тактик, и он может выиграть завтра.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:37
Да ладно демагогию разводить! Сказал бы просто, что в дёсна долбитесь с Ван Галом, поэтому он лучший тренер!
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