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«Реал» никого не купит зимой

вчера, 12:03

Руководство мадридского клуба давно решило, что новичков зимой не будет, даже если два или три игрока покинут «Реал» в ходе предстоящего трансферного окна. Единственным приобретением станет 16-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик, который присоединится к «Мадриду» летом 2024 года.

Сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти не рассчитывает на Эдена Азара, Мариано Диаса и Альваро Одриосолу. «Реал» хочет, чтобы они выслушали предложения от других клубов, но игроки не настроены уходить. Даже в случае если Азар, Диас и Одриосола покинут команду, новичков в клубе не будет.

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МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 20:43
)))
протон
протон
вчера в 15:43
Мне кажется большая ошибка Реала , качественной глубины скамейки нет . Нападающего одного не хватает. Вполне возможно что барса возьмёт лигу в этом году и это будет большая пощёчина для Реала и повод уже покупать игроков.
Мадрид вообще крайне редко совершает трансферы зимой, только при острой необходимости. А вот летом я надеюсь, что Мадрид будет одним из основных действующих лиц трансферного окна.
uu7e6xkff77g
uu7e6xkff77g
вчера в 12:14
Деда Мороза-то можно было бы взять
Гость
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