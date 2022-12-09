«Реал» никого не купит зимой

Руководство мадридского клуба давно решило, что новичков зимой не будет, даже если два или три игрока покинут «Реал» в ходе предстоящего трансферного окна. Единственным приобретением станет 16-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик, который присоединится к «Мадриду» летом 2024 года.
Сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти не рассчитывает на Эдена Азара, Мариано Диаса и Альваро Одриосолу. «Реал» хочет, чтобы они выслушали предложения от других клубов, но игроки не настроены уходить. Даже в случае если Азар, Диас и Одриосола покинут команду, новичков в клубе не будет.
Мадрид вообще крайне редко совершает трансферы зимой, только при острой необходимости. А вот летом я надеюсь, что Мадрид будет одним из основных действующих лиц трансферного окна.
Мадрид вообще крайне редко совершает трансферы зимой, только при острой необходимости. А вот летом я надеюсь, что Мадрид будет одним из основных действующих лиц трансферного окна.