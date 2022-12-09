«Реал» никого не купит зимой

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вчера, 12:03

Руководство мадридского клуба давно решило, что новичков зимой не будет, даже если два или три игрока покинут «Реал» в ходе предстоящего трансферного окна. Единственным приобретением станет 16-летний нападающий «Палмейрас» , который присоединится к «Мадриду» летом 2024 года.

Сообщается, что главный тренер не рассчитывает на , и . «Реал» хочет, чтобы они выслушали предложения от других клубов, но игроки не настроены уходить. Даже в случае если Азар, Диас и Одриосола покинут команду, новичков в клубе не будет.