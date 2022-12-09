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Энрике хочет вернуться в клубный футбол

вчера, 10:41

У Луиса Энрике есть планы на будущее после увольнения из сборной Испании.

По информации журналиста Фабрицио Романо, после отставки из сборной Испании, последовавшей за вылетом команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира от сборной Марокко, 52-летний специалист готов вернуться к работе с клубом.

Последней клубной командой, в которой работал Энрике, была «Барселона». Он возглавлял ее с 2014 по 2017 год. За это время каталонцы выиграли Лигу чемпионов, дважды победили в Ла Лиге, трижды взяли Кубок Испании, а также по разу выиграли Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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Все комментарии
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 11:00
Энрика еще покажет уровень.
Futurista
Futurista
вчера в 10:46
Проехался на Месси и на багаже Гвардиолы...фсё..."бензин" закончился...вылезай...конечная станция...
Гость
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