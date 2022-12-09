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Джеррард оценил игру Хендерсона на чемпионате мира

вчера, 13:22

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался об игре полузащитника сборной Англии Джордана Хендерсона на чемпионате мира в Катаре:

Очевидно, что будучи болельщиком сборной, я слежу за Англией и Джорданом. Я думаю, что он был безупречен как на поле, так и за его пределами. В последней встрече он, очевидно, был лучшим игроком матча. Очень заслуженно, он заставил замолчать критиков, которые по какой-то причине, кажется, указывают пальцами на Джордана.

Думаю, что в Англии много молодых невероятных талантов, но нужны и опытные игроки.

В бытность игроком, находившись рядом с Джорданом ежедневно, видя его самоотверженность и тяжёлую работу, я не удивлён, что он демонстрирует такой уровень игры. Я рад за него.

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Все комментарии
Hellocie
Hellocie
вчера в 13:37, ред.
Сборная Англии сильная, а Хендерсон опытен
matrix333
matrix333
вчера в 13:36
Джеррард очень хорошо знает Хенди.
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