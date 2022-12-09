Джеррард оценил игру Хендерсона на чемпионате мира

Бывший футболист «Ливерпуля» высказался об игре полузащитника сборной Англии на чемпионате мира в Катаре:

Очевидно, что будучи болельщиком сборной, я слежу за Англией и Джорданом. Я думаю, что он был безупречен как на поле, так и за его пределами. В последней встрече он, очевидно, был лучшим игроком матча. Очень заслуженно, он заставил замолчать критиков, которые по какой-то причине, кажется, указывают пальцами на Джордана.

Думаю, что в Англии много молодых невероятных талантов, но нужны и опытные игроки.

В бытность игроком, находившись рядом с Джорданом ежедневно, видя его самоотверженность и тяжёлую работу, я не удивлён, что он демонстрирует такой уровень игры. Я рад за него.