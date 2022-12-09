Венгер сравнил Кейна с Бензема

Бывший тренер лондонского «Арсенала» высказался об игре нападающего сборной Англии , сравнив его с французским форвардом :

Кейн немного похож на Бензема, своего рода форвард под номером 10. Скорость, с которой он анализирует, его восприятие игры и пространства поразительны.

Во время работы в «Арсенале» я знал его как нападающего, который создавал пространство, который мог попасть в лицо защитнику (улыбается). Сейчас, даже если он больше играет в качестве плеймейкера, Кейн по-прежнему чрезвычайно опасен, потому что он быстро наносит удар. И он попадает в цель, а не отправляет мяч на трибуны.