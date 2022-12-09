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Венгер сравнил Кейна с Бензема

вчера, 13:05
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался об игре нападающего сборной Англии Харри Кейна, сравнив его с французским форвардом Каримом Бензема:

Кейн немного похож на Бензема, своего рода форвард под номером 10. Скорость, с которой он анализирует, его восприятие игры и пространства поразительны.

Во время работы в «Арсенале» я знал его как нападающего, который создавал пространство, который мог попасть в лицо защитнику (улыбается). Сейчас, даже если он больше играет в качестве плеймейкера, Кейн по-прежнему чрезвычайно опасен, потому что он быстро наносит удар. И он попадает в цель, а не отправляет мяч на трибуны.

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vinyardrip
vinyardrip
вчера в 16:42
Вот ни разу общего не нашел
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:25
Очень похожая манеры игры. Только клубы разные. В тоттенхеме он титулы не возьмет.
Гость
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