Фонте: «Роналду по-прежнему один из лучших в мире»

Португальский защитник высказался о роли в сборной:

Почему Роналду остался в запасе? Это вопрос к тренеру, я ничего не могу сказать. Криштиану, несомненно, один из лучших, если не лучший в мире, так что тренер принял трудное решение и только он знает, почему.

Но если бы Криштиану вышел в старте, я уверен, что мы могли бы сыграть так же хорошо. Он может забивать голы, мы все это знаем.

Может ли он выйти в стартовом составе против Марокко? Почему бы и нет? Это Криштиану. Давайте посмотрим, что задумал тренер – только он принимает решения.

На мой взгляд это здорово, что у нас так много вариантов. У нас много отличных игроков, много глубины, много качества. Когда в твоём распоряжении есть всё самое лучшее, это всегда хорошо.

Сборная Марокко очень опасна – это уверенная команда, у них есть импульс, болельщики, энергия и позитив. Но они столкнутся с отличным соперником в лице Португалии. Мы будем полны уверенности и желания пройти гораздо дальше в соревновании. Я верю, что мы сможем пройти весь путь.