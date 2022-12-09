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Фонте: «Роналду по-прежнему один из лучших в мире»

сегодня, 00:58
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗавтра в 18:00 Не начался

Португальский защитник Жозе Фонте высказался о роли Криштиану Роналду в сборной:

Почему Роналду остался в запасе? Это вопрос к тренеру, я ничего не могу сказать. Криштиану, несомненно, один из лучших, если не лучший в мире, так что тренер принял трудное решение и только он знает, почему.

Но если бы Криштиану вышел в старте, я уверен, что мы могли бы сыграть так же хорошо. Он может забивать голы, мы все это знаем.

Может ли он выйти в стартовом составе против Марокко? Почему бы и нет? Это Криштиану. Давайте посмотрим, что задумал тренер – только он принимает решения.

На мой взгляд это здорово, что у нас так много вариантов. У нас много отличных игроков, много глубины, много качества. Когда в твоём распоряжении есть всё самое лучшее, это всегда хорошо.

Сборная Марокко очень опасна – это уверенная команда, у них есть импульс, болельщики, энергия и позитив. Но они столкнутся с отличным соперником в лице Португалии. Мы будем полны уверенности и желания пройти гораздо дальше в соревновании. Я верю, что мы сможем пройти весь путь.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:24
Ага, тока в состав не попадает...
myrka_88
myrka_88 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 07:13
НЕ смеши нырка никто .даже даром не хочет кроме Арабов, А Месси хоть игру показывает. ПСЖ хоть контракт предлагает а Кристина ноль.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:09
"На мой взгляд это здорово, что у нас так много вариантов. У нас много отличных игроков, много глубины, много качества. Когда в твоём распоряжении есть всё самое лучшее, это всегда хорошо."(с)
От этого гл.тренер, видимо, отталкивался в принятии решения. Осталось дождаться такого же смелого шага от гл.тренера сб.Аргентины).
112910415
112910415
сегодня в 06:42
чуть-чуть озадачивает одна мелочь -
лучшие клубы мира ( и просто хорошие, да и средние тоже )
не звонят и не пишут его агенту ...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 01:48, ред.
В этом нет никаких сомнений.
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